Un rasgo relevante del nuevo congreso que se elegirá mañana es que tendrá una relación más fluida con el gobierno del presidente Martín Vizcarra con relación al parlamento previo, lo cual no implica que este tendrá bancada propia, sino que llevarse peor que con la ex mayoritaria bancada fujiaprista es imposible.

Al pasar Fuerza Popular de tener una bancada de 73 miembros a una quizá de alrededor de veinte, dejará de poseer la hegemonía en la política peruana como la tuvo entre 2016 y 2019, pero no por ello dejará de ser un jugador importante y la oposición más clara con sangre en el ojo y vocación de seguir antagonizando en vez de colaborando. Un grupo dirigido por Martha Chávez es incapaz de dar el giro que el fujimorismo requeriría para recuperar terreno en la gente.

El Apra, por su parte, podría no pasar la valla o superarla con las justas. Quizá lo que más le convendría esta vez, en una perspectiva histórica, sea un fracaso rotundo que lo saque del congreso con el fin de propiciar la renovación interna que necesita, aunque los nuevos cuadros no son precisamente auspiciosos, con pocos nuevos cuadros que no sean imitadores de Alan García.

El bloque mayoritario del nuevo congreso podría conformarse con Acción Popular, Alianza para el Progreso, Partido Morado y Somos Perú, los cuales pueden encontrar coincidencias alrededor del centro político, aunque AP puede ser una bancada tan dispar y variopinta como ya lo fue entre 2016 y 2019 solo que ahora en vez de cinco podrían ser más de 35.

Los sectores que podrían ser escuálidos o inexistentes son la izquierda, así como la derecha, que corren el riesgo de quedarse mirando el congreso por televisión o desde la Plaza Bolívar.

Por ello, la intención de modificar el capítulo económico de la constitución se quedaría solo en intención.

Será un congreso con muchas figuras nuevas, algunas de las cuales podrían catapultarse a la primera línea en una política urgida de nuevas caras.

Todo esto significará un nuevo contexto político al que deberá acomodarse el presidente Vizcarra, con una estrategia muy distinta a la seguida hasta ahora, algo sobre lo cual se ocupará mañana esta modesta columna.