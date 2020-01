TC publica sentencia de la demanda competencial sobre la disolución del Congreso

El Tribunal Constitucional (TC) publicó este jueves la resolución de la sentencia de la demanda competencial presentada por el expresidente del Congreso, Pedro Olaechea, quién interpuso dicha medida para dejar sin efecto la decisión del presidente Martín Vizcarra de disolver el Parlamento el pasado 30 de setiembre.

Cabe recordar que con 4 votos a favor de los magistrados: Eloy Espinosa-Saldaña, Carlos Ramos Núñez (quien presentó la ponencia), Manuel Miranda y la presidenta del TC, Marianella Ledesma y 3 en contra de Augusto Ferrero, José Luis Sardón de Taboada y Ernesto Blume; la máxima entidad interpretativa no consideró la demanda impuesta por el actual presidente de la Comisión Permanente.

Conoce la sentencia de la demanda competencial sobre la disolución del Congreso 👉🏽 https://t.co/2evVlEwHQT#TCporTransparencia pic.twitter.com/HlVP7I1fgG — Tribunal Constitucional del Perú (@TC_Peru) January 24, 2020

En efecto, el magistrado Carlos Ramos sustentó ante el Pleno del TC su recomendación de desestimar la demanda de Olaechea. Ramos sostuvo en su informe que el Ejecutivo puede plantear cuestión de confianza teniendo “un amplio campo de posibilidades”.

“El Poder Ejecutivo contaba con competencia para plantear una cuestión de confianza tanto para proponer una reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional como para solicitar la postergación de la elección de magistrados, lo cual obedecía una especial coyuntura política que aún atraviesa el país. [...] En la medida en que el Congreso decidió no suspender dicho acto es evidente que decidió denegar la confianza al Poder Ejecutivo”, sostuvo.

PUEDES VER TC registró más de 7 mil denuncias contra la ONP

Asimismo, la decisión del TC señaló que la disolución del Congreso fue inconstitucional porque los parlamentarios nunca negaron la cuestión de confianza de forma expresa. Sobre ello, Ramos dijo que sí debe considerarse que el Congreso denegó la confianza.

Por otro lado, Marianella Ledesma, presidenta de la entidad, manifestó que estaba "bastante satisfecha” tras la culminación del debate de los siete miembros de la entidad sobre la ponencia del magistrado Carlos Ramos.

“Sí, me siento bastante satisfecha (por el debate del TC sobre demanda competencial) no solo por el resultado sino por la posibilidad que hemos abierto hacia la ciudadanía para que puedan apreciar el debate que se hace al interior del tribunal y permiten que existan no solo siete intérpretes de la Constitución. Me agradó, además, que se haya publicitado la ponencia y que haya tenido una serie de lectores, críticas y opiniones. ", expresó la magistrada durante una entrevista en RPP.