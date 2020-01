Denuncian a exalcalde Juan Sotomayor por pagos fantasmas

Por: María Elena Hidalgo

La presidenta del Directorio de Eslimp Callao, Maritza Villa Huayllas, presentó ante el Ministerio Público dos acusaciones contra el exalcalde chalaco Juan Sotomayor por pagos de 60 millones de soles a esta empresa municipal durante su gestión por servicios que nunca se cumplieron.

Villa sindica a Sotomayor como el líder de la presunta organización criminal que operaba dentro del municipio para apropiarse de los recursos de la comuna chalaca.

Las denuncias se basan en dos informes de auditoría que la Contraloría General de la República elaboró sobre los servicios de recolección, transporte y disposición final de desmonte.

Las auditorías determinaron que se pagó irregularmente 59 millones 724 mil soles entre el periodo 2015-2017, en el mandato del exchimpunero Juan Sotomayor, actual candidato al Congreso por el partido Vamos Perú.

Según los informes de la Contraloría, los exfuncionarios ediles aprobaron, autorizaron y tramitaron la contratación de 22 procesos de selección durante los años 2015 -2017 a empresas que no cumplían con las exigencias técnicas.

“Requirieron la contratación del servicio de recolección, transporte y disposición final de desmonte sin sustento, otorgando la buena pro y suscribiendo contratos con consorcios que no cumplían con los requisitos, incrementando además los servicios. Asimismo, se pagaron servicios no prestados, los cuales fueron sustentados en documentos con firmas no auténticas, ocasionando perjuicio económico a la entidad por un monto de 10 millones 197 mil 730 soles (y) 49 millones 525 mil 976 soles”, señalan los documentos de la Contraloría.

Por estos hechos se atribuye a Juan Sotomayor los presuntos delitos de crimen organizado, colusión desleal, peculado, falsedad ideológica y omisión.

De acuerdo con la denuncia fiscal, la supuesta organización criminal actuaba de dos formas.

La primera se iniciaba cuando Eslimp Callao remitía los informes de los servicios inexistentes a la Municipalidad del Callao, y estos eran canalizadas por intermedio de la Gerencia General de Eslimp Callao hacia la Gerencia de Medio Ambiente del municipio. Esta instancia otorgaba la conformidad del servicio y aprobaba la conformidad de pago.

La segunda modalidad arrancaba cuando el Consejo Municipal del Callao proveía de recursos mediante la aprobación del presupuesto municipal, incluyendo partidas para Eslimp proyectadas por la Gerencia de Presupuestos. Esto facilitaba la disponibilidad de fondos destinados a Eslimp.

“Se aprobaban los presupuestos y se permitió sin control alguno los pagos por prestaciones fantasmas defraudando al Estado” indica la denuncia.

Enfrentan investigaciones

La presidenta del Directorio de Eslimp Callao, Maritza Villa, desvirtuó algún tipo de interés político en la denuncia al exalcalde, quien está postulando al Congreso de la República por el partido Vamos Perú.

Las denuncias contra Sotomayor y sus exfuncionarios se encuentran en el Segundo y Tercer Despacho de la Fiscalía Corporativa De Delitos Contra la Administración Pública del Callao.

Junto con Juan Sotomayor también han sido denunciados 16 exfuncionarios del municipio chalaco, entre ellos el exgerente general de Eslimp Callao Joaquín Cochella Maldonado, el exgerente municipal Oscar Zegarra Guzmán y el gerente general de Administración, Alfredo Soza Frachinelli.