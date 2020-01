Alberto de Belaunde: “El Apra y Fuerza Popular dirigieron el peor Congreso de la historia” [VIDEO]

Elecciones 2020. El exparlamentario y actual candidato por el Partido Morado (PM), Alberto de Belaunde, criticó lo hecho por el fujimorismo y el Apra en el último Congreso. Además, habló sobre los casos de Julio Guzmán y Daniel Mora afirmando que en su agrupación “no hay intocables”.

Partido y propuesta

-De llegar al Congreso, ¿qué es lo primero que hará?

Una de las prioridades es restituir el voto de los peruanos en el exterior. Los peruanos en el exterior podrán votar en estas elecciones 2020 gracias al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), pero si no corregimos lo hecho por la excongresista Rosa Bartra no votarán en el 2021 ni en las siguientes. Esa es una primera prioridad dentro de un plan de acción en los 100 primeros días.

-¿El Partido Morado es el partido del Gobierno?

Yo creo que aquí hay dos cosas. Algunos humos te tienen que poner para atacarte. Comunistas no nos pueden decir porque no lo somos. Fujimoristas menos. Entonces algo te tienen que poner. Segundo, tiene que ver mucho como se ha entendido la política en nuestro país. La hemos entendido como un permanente equipo de fútbol. Mi equipo es absolutamente maravilloso y el tuyo, por ser el contrario, es una desgracia, pero la política no es así.

-¿Cómo se debe actuar?

Por ejemplo, si sale el presidente a criticar el Consejo Nacional de la Magistratura y plantear su reforma. No importa que sea el propio presidente que plantea. Tenemos que apoyarlo porque eso es lo que más le conviene al país […] Siempre trato de construir porque entiendo que la idea en política es buscar un norte común y lograr que avancemos juntos.

-En los plenos, ¿se tomarán decisiones como partido o cada uno defenderá su posición?

La idea es que las decisiones se tomen en equipo. El Partido Morado lo que brinda es un soporte programático. Además de un contacto con los ciudadanos y una ayuda en las labores de representación. Evidentemente también el partido tiene que asegurarse de que la bancada en el Congreso tenga una coherencia ideológica.

Polémica, denuncia y violencia

-¿Están usando lo que pasó con Julio Guzmán para atacar al Partido Morado?

Queda clarísimo que lo que hay es una campaña de demolición al mejor estilo de los 90. Porque claro, aquellos que saben que vamos a acabar con el blindaje de Los Cuellos Blancos y sus aliados en la política. Aquellos que todavía no han sido tocados. Aquellos que saben que vamos a levantar el fuero a los excongresistas. […] Están atacando sistemáticamente al Partido Morado en estas últimas semanas.

-El caso de Daniel Mora si es un hecho de violencia….

Hay un uso político malintencionado de un caso real. Nadie en el Partido Morado le ha puesto paños fríos al caso Mora. Nadie ha querido blindarlo. En el Partido Morado no hay intocables. Una de las tragedias de la violencia familiar es que tú no sabes quién puede ser agresor […] Una vez que se sabe es fundamental que no seamos indiferentes y cómplices. Yo estoy muy orgulloso de la actitud que tomó el partido. El mismo día expulsó a uno de sus fundadores.

-¿Por qué demoró en pronunciarse Julio Guzmán?

Julio Guzmán no estaba en Lima. Fue él quien le pidió la renuncia a Daniel Mora. Con Julio estuvimos coordinando todas las acciones. A nosotros los invitados nos dieron mucho espacio en esta decisión. No es necesario que el líder de un partido se pronuncie en todos los casos de manera individual.

-¿Qué les dijo sobre el incendio en Miraflores?

El señor Julio Guzmán lo que hizo fue darnos su versión. También nos dio los elementos que no están en el reportaje como los documentos fiscales para demostrar que no había peligro. Él tiene que demostrarle a la ciudadanía que la percepción pública que se ha generado no es la adecuada. Esto implica muchas explicaciones. Esto va a implicar mucho dialogo y cercanía con los ciudadanos.

Julio Guzmán

-¿Los ciudadanos deben creer en Julio Guzmán?

El señor Julio Guzmán no es candidato en estas elecciones. Los candidatos somos nosotros. Somos nosotros por el que la gente debe votar el día domingo. El señor Julio Guzmán tendrá que aclarar todo lo que tenga que aclarar. Pero esto es claramente al mejor estilo noventero de sacar un tema de hace más de un año.

-¿Lo considera un buen candidato a futuro?

Lo que yo reconozco en Julio Guzmán es haber ayudado en construir un partido en un centro político dentro de un estado huérfano durante años. Se verá en su momento si es la persona que exprese lo mejor del Partido Morado. Hay otros candidatos dentro del partido. Vamos a ver qué sucede para el 2021.

-¿No es riesgoso depender mucho de su imagen?

Es curioso porque el supuesto caudillo no participa. Nada le costaba al Partido Morado decir que en estas elecciones no participamos, pero los mejores cuadros están en esta elección. Hay gente notable […] Lo que está pasando en el partido es que no gira en torno a una persona. Julio es una persona que sin duda ha ayudado al crecimiento, pero creo que el Partido Morado es mucho más que uno de sus líderes.

Inmunidad parlamentaria

-¿Qué plantea su partido sobre la inmunidad parlamentaria?

Su eliminación. No podemos ver más casos como el de Alianza Para el Progreso (APP) con Edwin Donayre o el caso de Benicio Ríos. Creo que eliminando la impunidad parlamentaria mejoras a los postulantes porque eliminas el incentivo perverso de que ex autoridades cuestionadas, investigadas y procesadas quieran llegar al Congreso para salvarse.

-¿Se podrá fiscalizar sin inmunidad?

Lo que creo es que debemos salvar el antejuicio político. Es decir, que un congresista que sea denunciado por su labor de fiscalización por ejemplo por el caso Orellana o casos similares si tenga garantía para seguir fiscalizando sin miedo a los procesos judiciales.

-¿La inmunidad se convirtió en impunidad?

Sin duda. Lo hemos visto muy claro en el Congreso pasado y es una responsabilidad muy grande del nuevo Legislativo. Yo creo que una de las comisiones que más trabajos va a tener es la Comisión del Levantamiento de Inmunidad. Hemos visto a excongresistas vinculadas a mafias, a organizaciones criminales tanto en Lima como en el norte del país. Para que Fiscalía pueda hacer bien su trabajo debemos levantarles el fuero.

Financiamiento

-¿Cómo se financia su campaña?

Mi campaña se financia gracias a que tengo amigos que me donan dinero. Son donaciones de 100 soles. Solo tengo dos donaciones por arriba de los 2,000 soles. También tengo 7 paneles compartidos con Daniel Olivares. Tengo mi polo y cuatro polos más. No regalo polos, ni llaveros, ni nada. Solo regalo mis volantes que son revistas que reparto en el Metropolitano. Pienso que no debe ser una campaña costosa si eres conocido.

-¿Las empresas privadas pueden financiar una campaña?

Lo que creo que está pasando es que se está camuflando los aportes de empresas a través de aportes individuales y eso es sacarla la vuelta a la ley. Yo creo que deberíamos apuntar más hacia a un sistema de financiamiento público para que todos tengan la misma oportunidad y que controlemos los gastos.

-¿Cómo hacerlo?

Una manera indirecta de bajar el costo de las campañas electorales es quitar el voto preferencial. Ya no tienes 36 campañas por partidos en Lima sino una campaña al Congreso. Además, evitará a aquellos congresistas que se sienten dueños únicos de su escaño. Hay una serie de medidas que se puedan tomar y que harían viable una forma de financiamiento público.

Vacancia y prisión preventiva

-¿Hay uso excesivo de la prisión preventiva?

Yo creo que hay un uso excesivo de la prisión preventiva en delitos comunes porque ante la demora del Poder Judicial por un sistema que favorece a formalidad y por un exceso de carga procesal hace que no haya juicios lo suficientemente rápidos […] Ahora en los casos anticorrupción creo que en general la prisión preventiva ha estado plenamente justificada. No por el peligro de fuga, pero si por el tema de obstrucción de la justicia.

-Fue necesaria entonces…

Creo que no se hubiera logrado ni un 10% de información que se ha conseguido gracias a colaboradores eficaces. Gracias a intervenciones oportunas en el caso Keiko Fujimori. Creo que hizo bien el Poder Judicial al señalar 3 años y reducirlo a año y medio. Creo que hacía ahí debemos apuntar. Lo que debemos asegurar son los recursos económicos y al equipo de Fiscalía.

-¿Consideraría una vacancia contra el presidente Vizcarra como lo plantea el Apra?

La actitud del Apra y Fuerza Popular es muy irresponsable. Ya el Tribunal Constitucional (TC) dijo que la disolución fue constitucional. Creo que no han tomado conciencia del tremendo daño que le han hecho al país al dirigir al peor Congreso de nuestra historia. Las demás fuerzas políticas no vamos a dejar que sigan con el mismo abuso y prepotencia.

Preguntas sueltas

-¿Es viable aprobar el matrimonio igualitario?

Dependerá de la conformación del Parlamento. A mí me preocupa Acción Popular porque he escuchado un discurso ambiguo en temas de derechos humanos. Hay algunos que dicen unión civil y en voz baja dicen ‘patrimonial’ donde básicamente pueden compartir bienes. Como mi novio y yo quisiéramos poner una bodega y no institucionalizar una familia.

-¿Qué piensa de la pena de muerte?

Es un populismo y una demagogia vil. Además, juegas con los sentimientos, frustración e ira de la ciudadanía ante situaciones que son espantosas para la sociedad como son la violación de menores o el sicariato. Hay candidatos que subestiman a la gente, pero no son tontos. Saben que no es viable por los compromisos internacionales que tenemos […] Además, la gente no confía en la justicia en el Perú y en muchos casos ni en los jueces.

-¿Cambiaría la Constitución?

Me molesta mucho los grandes flashes que no tienen sustancia. Mucho humo y no hay contenido. Sinceremos el debate del por qué queremos cambiar la Constitución. La Constitución del 93 ha tenido más de 20 reformas. Todo el capítulo de descentralización de la Constitución del 93 fue cambiado. El sistema de justicia también sufrió muchos cambios. Aquí el problema es el capítulo económico por lo cual la izquierda quiere una nueva Constitución. El capítulo económico funciona. El problema es que necesitamos una institucionalidad desde el Estado para asegurar que podamos luchar contra el abuso de posesión.

Ping Pong

-Pedro Pablo Kuczynski

Decepción.

-Julio Guzmán

Morado.

-Partido Morado.

Republicanismo.

-Fuerza Popular

Abuso.

-Alberto De Belaunde

Representante.