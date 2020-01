Elecciones 2020: diez cosas que debes saber sobre las votaciones del 26 de enero

El domingo 26 de enero los peruanos escogerán al próximo Congreso de la República en las Elecciones Extraordinarias 2020. Este nuevo Parlamento legislará hasta julio de 2021, por lo que es importante que acudas a las urnas correctamente informado.

En esta nota te explicaremos diez puntos importantes que debes conocer sobre los comicios electorales.

¿Qué se vota en las Elecciones 2020?

Los ciudadanos acudirán a las urnas este domingo 26 de enero para elegir a los representantes del próximo Congreso. Cada ciudadano podrá votar por hasta dos opciones de un mismo partido político, marcando con un aspa o cruz su símbolo y escribiendo el número de los postulantes.

¿Por qué se realizan las Elecciones 2020?

El 30 de setiembre de 2019 el presidente Martín Vizcarra, a través de un decreto Supremo, y tras considerar que el Congreso de la República le denegó fácticamente la cuestión de confianza a su primer ministro Salvador de Solar, decidió disolver constitucionalmente el Parlamento.

En el mismo Decreto Supremo con que se disolvió el Congreso, el presidente también convocó a nuevas Elecciones Congresales, que se realizarán el domingo 26 de enero.

¿Hay voto electrónico para las Elecciones 2020?

Desde la segunda vuelta de las elecciones generales 2011 se empezó a utilizar el sistema de votación alternativo denominado “voto electrónico”, sin embargo su uso aún no ha sido masificado.

En Lima son 21 distritos que votarán a través de este sistema: Barranco, Chaclacayo, Cieneguilla, La Molina, Lince, Lurín, Magdalena del Mar, Miraflores, Pucusana, Pachacamac, Pueblo Libre, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, San Borja, San Isidro, San Luis, Santa Anita, Santa María del Mar, Santiago de Surco y Surquillo.

Por su parte, en el interior del país se dispuso el voto electrónico en 16 jurisdicciones: Apurímac (3), Huancavelica (3), Huánuco (3), Ayacucho (2), Ucayali (2), Cusco (1), Lima Provincias (1) y Tacna (1).

¿Quiénes votan en las elecciones extraordinarias congresales?

Para la elecciones congresales de este año, todos los peruanos y peruanas que tengan 18 años a más deberán cumplir con su deber cívico. Es decir, tendrán que votar todos aquellos que estén habilitados en el padrón electoral que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha remitido a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y que ha sido aprobada, finalmente, por el JNE.

¿Cómo votar en las Elecciones 2020?

El cuerpo de la cédula está divido en dos columnas, la del lado izquierdo en la que aparecen el nombre de las 22 organizaciones políticas habilitadas. Aunque solo 21 de ellas continúan en carrera: Todos por el Perú fue excluido del proceso electoral.

En esta relación se encontrará el nombre de los partidos con letras de color negro y a su lado derecho el símbolo de la agrupación política impreso a full color.

Si el ciudadano quiere votar solo por el partido político y no por un candidato en particular, deberán marcar con una cruz (+) o un aspa (x) en el símbolo de la organización, solo en uno. No anula el voto si la marca sale de los márgenes del símbolo.

Orden de los partidos en la cédula de votación.

¿Qué es el voto preferencial en las Elecciones 2020?

El voto preferencial es una posibilidad que se le otorga al elector para que pueda elegir a los candidatos al Congreso de su preferencia dentro de una determinada lista que presenta un partido político o alianza electoral en unas elecciones generales.

Así, el elector, además de marcar por un partido al Congreso, puede escribir el número de hasta dos candidatos que considere de su preferencia.

¿Cómo marcar el voto preferencial en las Elecciones 2020?

En la cédula electoral, la columna derecha es para los que desean usar el voto preferencial. Esta parte tiene dos recuadros con fondo blanco al costado del símbolo de cada organización política.

La instrucción en la cédula de votación señala “Si desea coloque dentro de los recuadros uno o dos números de los candidatos de su preferencia”. Es decir, en la misma línea de la agrupación que elegiste, podrán escribir hasta dos números de los postulantes que más representen al elector.

¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones 2020?

Si no votas el domingo 26 de enero de 2020, deberás asumir el pago de una multa. El monto dependerá de la dirección que aparece en tu Documento Nacional de Identidad (DNI).

Esta se basa, además, en la Resolución N° 3222-2018-JNE, y los montos estos están consignados de la siguiente manera:

Lugar de residencia Multa Distrito pobre S/ 86 Distrito pobre no extremo S/ 43 Distrito pobre extremo S/ 21.50

¿En qué casos no puedo pagar la multa en las Elecciones 2020?

De acuerdo al portal oficial del Jurado Nacional de Elecciones, la ONPE puede exonerar al ciudadano de la multa que se le impone por no ejercer su voto siempre y cuando se justifique. Entre las dispensas tenemos:

- Enfermedad

- Fallecimiento de familiar directo

- Robo en la víspera del Documento Nacional de Identificación (DNI)

- Desastres naturales

- Viajes al extranjero por motivo de salud o de estudios

- Error en el Padrón Electoral.

- Defectos en la actualización, organización y ejecución de actividades durante el desarrollo de la elección atribuible a las entidades del sistema electoral.

- Impedido del ejercicio de derecho de sufragio e instalación, en los casos originados por incidencias electorales.

- Discapacidad física, mental, sensorial y/o intelectual

- Lactancia (Aplica únicamente para otorgar Justificación)

¿Cómo votar en las Elecciones 2020 si vivo en el extranjero?

Aquellos peruanos que vivan en el extranjero y han cambiado su dirección al país en el que radican no pagarán multa si no sufragan. Quienes sí lo harán serán aquellos que no hayan cambiado su dirección o que fueron elegidos como miembro de mesa y no cumplieron.

Para las Elecciones 2020, el horario fuera del país es el mismo que en Perú. Por ello, será el 26 de enero desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. (según el horario de cada país).

Cabe resaltar que la ONPE no tiene un sistema para sufragar desde fuera del país, pues solo se hará con una mesa de sufragio instalada.