Elecciones 2020. Jesús Rivera Guerra, candidato al Congreso de la República por Acción Popular, fue denunciado por actos contra el pudor, en 2016. Según el documento policial, el imputado exigió a dos escolares desvestirse cuando estaban dentro de la institución educativa en la que laboraba como profesor.

“Quítese la casaca, la corbata, la camisa, zapatos, medias y desabróchese el pantalón para ver el calzoncillo”, sostuvo Jesús Rivera Guerra, de acuerdo al documento policial. La denuncia fue interpuesta el pasado 6 de junio del 2016 por las madres de las alumnas, quienes en ese entonces tenían 12 años de edad.

“Fue una denuncia y ahí creo pasó a la Fiscalía, hasta allí llegó”, sostuvo un padre de una las víctimas en diálogo con América Tv. El postulante por Acción Popular indicó que “fue un mal entendido”, además señaló que inicialmente fueron tres madres quienes lo acusaron, pero al final solo dos acusaciones pasaron a una siguiente instancia.

“Lo que yo quería poner era rectitud y corregir a tres alumnos que estaban haciendo bullyng en el colegio”, aseguró Rivera Guerra. Añadió que pidió a las menores de edad a despojarse de sus prendas porque días atrás les reclamó que mantengan el cuerpo y orejas aseadas.

Sin embargo, el candidato no declaró esta denuncia dentro de sus antecedentes policiales frente al Jurado Nacional de Elecciones. “Es que no me pidieron antecedentes, me pidieron procesos y denuncias judiciales”, se justificó el candidato de Acción Popular.

Asimismo, Jesús Rivera exhibió un documento de la UGEL 06 donde determina que “no ha lugar a trámite el inicio del procedimiento administrativo disciplinario” al no haber sido sometido a los exámenes periciales pertinentes.

Para estas elecciones congresales extraordinarias, el citado medio apunta que una de las madres denunciantes actualmente se desempeña como parte del equipo de campaña de Rivera Guerra.