Daniel Mora Zevallos, fundador del Partido Morado y denunciado por violencia familiar, se califica como una persona digna, por lo que, señala, el Perú se vería beneficiado si la ciudadanía lo elige como uno de los 130 nuevos congresistas en este domingo 26 de enero.

En entrevista con el semanario Hildebrandt en sus trece, el general en retiro y también exministro contó su versión sobre el hecho que provocó la denuncia que le interpuso su esposa por agresión física y psicológica el pasado 19 de marzo del 2019.

A pesar que presentó la renuncia a su candidatura y al Partido Morado, del que es fundador, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro no admitió el pedido de su exclusión, por no haberse entregado todos los documentos pertinente. Es decir, sigue en carrera electoral. A pesar de esto, el aún candidato se rehúsa a decir al electorado que no voten por él.

“Por qué lo voy a decir si soy una persona digna. Sería una suerte para el Perú que voten por mí. Desgraciadamente, pasó todo esto”, declaró Daniel Mora en la entrevista.

El pasado jueves 16, se difundió la resolución del Juzgado de Familia en la que ordenan que el general en retiro lleve terapias psicológicas y que el caso pase a la Fiscalía Penal. En el documento se agregó el testimonio de Lilia Virginia Jaureguy Sanguineti:

“Me dio una cachetada, rompiéndome la nariz, a lo que me defendí con mis manos. Ante eso empezó a abofetearme que me caí al piso. Estando ahí indefensa comenzó a patearme varias veces en la pierna, para luego salir de la casa”.

Versión de Mora sobre denuncia de violencia en su contra

El también excongresista insiste en que el hecho que causó la denuncia en su contra, no fue una agresión de su parte sino que solo trató de defenderse. Precisó en que su esposa es ludópata y que cuando no va a jugar se altera emocionalmente, lo que provocó que comience a atacarlo.

“El tema surgió en ese momento por algo trivial. Discutimos porque les dije a mis nietos, que estaban jugando con agua dentro de la casa, que se vayan a la terraza. En esa discusión, ella se puso violenta. Y le dije ‘Bueno, como no estás jugando (en los casinos) te pones así’. Ella comenzó a tratar de agredirme y yo volví a mi dormitorio. Cerré la puerta. Ella empujó la puerta. Yo le agarré de los brazos. Y en ese forcejeo ella cae a la cama del dormitorio. Supongo que se resbala al suelo y yo aprovecho esa oportunidad para salir”, detalló.

El general en retiro sostiene que él trataba de defenderse de los arañones que el propinaba su esposa, por lo que ella era la agresora. Agregó además que su principal error fue no estar más tiempo con su familia.

“También hay mujeres violentas. Yo lo único que hice fue tratar de defenderme. No se analiza el problema que sucede en muchos lugares: el de la adicción y la salud mental en las familias. yo no quería hacer una declaración porque esto afecta a mis hijos y nietos que ya están grandes”, continuó.

Insistió en que Jaureguy Sanguineti tiene problemas de adicción lo que causa que cuando no va a jugar a los casinos se vuelva violenta. Indica que lo más probable es que se divorcie en los próximo días tras 50 años de matrimonio.

“Todos los días se va al casino. Y cuando deja de ir al casino un par de días, el entra como un síndrome de la abstinencia. Lo he consultado con psiquiatras. Es como cualquier otra adicción. Eso provoca violencia en ella”, mencionó.

Mencionó además que el desconocía que su esposa lo había denunciado, y que este hecho no debía informarlo al Partido Morado porque no es una sentencia. Cabe mencionar que Daniel Mora era uno de lo encargados de filtrar a los candidatos de la agrupación política.

“No había ninguna obligación de decirlo porque no hay sentencia, solamente en las hojas de vida se ponen la sentencias”, señaló.

Defiende a sentenciado por violencia

Por otro lado, el aún postulante al Congreso defendió la candidatura de Jimmy Isidro en el Partido Morado por la región Áncash, a pesar de haber sido sentenciado por violencia familiar. "¿Por qué iba a condenarlo? Cumplió su sentencia y ya se reivindicó”, enfatizó.

Daniel Mora continúa en carrera electoral para estas elecciones extraordinarias congresales del domingo 26 de enero. Julio Guzmán, líder del Partido Morado, lo calificaba como una de “las mejores cartas” que tenían y cuando salió la denuncia se demoró un día en pronunciarse al respecto y exigir su exclusión.