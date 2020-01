A horas del cierre de campaña electoral, la candidata del Partido Morado Claudia Cornejo conversó con La República sobre las propuestas que llevará al Congreso de resultar elegida y de las vicisitudes que pasó su agrupación en los últimos días, debido a lo ocurrido con Daniel Mora y Julio Guzmán.

A días de la elección, ¿cuál cree que es el gran reto de este nuevo Congreso?

Uno de los cambios que proponemos, en esta idea de renovación política, es poder debatir alrededor de ideas. Porque en los últimos tiempos lo que hemos visto es a políticos confrontados, insultándose, sin escuchar a la ciudadanía. Uno de los grandes valores del Congreso es representar a los ciudadanos, y lo tiene que hacer estando en sintonía con ellos, pero esa sintonía se ha perdido. El gran reto del nuevo Congreso es recomponer esa confianza.

¿Y cómo llevar esa idea al plano de las propuestas?

Siendo claros y eficientes.Fuimos los primeros en hacer una lista de propuestas que al día de hoy son alrededor de 50. Tenenemos propuestas en educación, salud, mujer, seguridad ciudadana, reforma política. No voy a enumerar todas, pero en educación, por ejemplo, queremos crear una suerte de Sunedu para los colegios, que ayude a elevar los estándares de la educación básica.

¿Hay alguna otra iniciativa quizá más personal?

Un tema que para mí es importante es la discriminación salarial. Porque en el Perú una mujer, por el solo hecho de ser mujer, gana 30% menos que un hombre. Y hay una norma que se dio en el Congreso para que existan bandas salariales y las empresas puedan demostrar por qué están pagando como lo están haciendo, pero no es de fácil aplicación. Vamos a revisar esa norma para hacer que su aplicación sea más sencilla.

¿Debe eliminarse la inmunidad parlamentaria?

Es una de nuestras propuestas. Y esto no significa que no podamos debatirlo, pero nuestra propuesta inicial es la eliminación. Sí, debería haber un mecanismo de protección para el congresista, pero la inmunidad, así como está planteada, debe eliminarse.

¿Cómo ha afectado al partido lo ocurrido con Daniel Mora y Julio Guzmán?

Ciertamente, han sido días difíciles, pero hemos optado por volver a nuestra motivación principal, que es llegar al Congreso de la República para servir a la ciudadanía. Ahora, ante lo ocurrido al señor Mora se le separó del partido inmediatamente, porque debemos ser consecuentes con nuestra posición de rechazo a la violencia contra la mujer. Sobre Julio Guzmán, él no es candidato y tendrá que recomponer su relación con la ciudadanía.

Por último, Mora sigue en carrera electoral. De ser elegido, ¿qué posición tomarán?

Esperemos que eso no sea así. Apelamos al sentido común de la ciudadanía para que no ocurra. Pero si eso sucediera, el señor (Mora) no va a ser parte de la bancada del Partido Morado. No vamos a avalar ningún acto de violencia contra la mujer.