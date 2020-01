Candidata denuncia que es víctima de acoso y hostigamiento político

Gabriela Salvador Cárdenas, candidata al Congreso por el Frente Amplio, presentará hoy una queja ante el Jurado Nacional de Elecciones por presunto acoso y hostigamiento político en su contra a través de dos páginas de Facebook.

La queja la hará, dijo, tras intentar vanamente hacer valer su derecho de defensa y detener la difusión de “falsedades”. El lunes interpondrá la respectiva demanda ante el Ministerio Público.

Los textos en contra de la candidata aparecieron en las páginas de facebook Perú Stories, recientemente creada, y Me Too Perú. En la primera, una persona anónima asegura que Salvador maltrata a sus parejas.

En la segunda página, aparecía el testimonio de una supuesta expareja de la candidata que aseguraba que conoció a Gabriela después de ser víctima de agresión de un hombre y que, si bien la candidata la ayudó inicialmente, luego se volvió agresiva con ella y apañó a su agresor. Ayer, esa declaración fue borrada en parte.

Salvador sostuvo que todo lo difundido por ambas páginas de Facebook es falso y que solo se busca dañar su candidatura.

“Definitivamente es acoso político en mi contra, pero no me amilana ni me va a apartar de mi candidatura”, afirmó.

Según la joven abogada que precisamente pregona la defensa de las mujeres y la lucha contra la violencia, la página Perú Stories se creó el pasado jueves y recién el lunes se colocó el único post con la denuncia en su contra.

Señala que ha logrado averiguar que el sitio web fue creado por un conocido “trol” que maneja hasta tres páginas en las que difama.

Sobre Me Too Perú, una página que se define como un “espacio abierto para denunciar agresores”, Salvador indicó que ha remitido pruebas que desmienten a su acusadora, pero estas no han sido difundidas. Además, sus comentarios han sido borrados y le han bloqueado el acceso a la página.

Lamento esa conducta porque solía ser seguidora de esta red social. “Acaso dejé de ser mujer por ser lesbiana”, cuestionó.

Finalmente, dijo que ella no se escuda en el anonimato, da la cara y expresa su defensa. Recordó que la persona que ayudó por ser víctima de agresión fue una militante del Frente Amplio, pero no es cierto lo que dice y que puede probarlo ante la justicia.