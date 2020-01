Martín Vizcarra tras accidente en Villa el Salvador: “Ha sido una tragedia”

El gobernante Martín Vizcarra se refirió a la tragedia sucedida este jueves 23 en el distrito de Villa el Salvador, que ha dejado como saldo -hasta el momento- el fallecimiento de dos personas y decenas de heridos.

“Cuando salí muy temprano de Lima a La Libertad todavía no tenía esa noticia. Me he enterado cuando llegué aquí al norte del país. Por la información que he recibido por las autoridades ya están en el lugar –Indeci, la PNP, el Ministerio de Salud, las Fuerzas Armadas que han puesto helicópteros para trasladar a los heridos a los hospitales-”, fueron las primeras palabras de Martín Vizcarra sobre el incendio en Villa el Salvador.

“En el momento del accidente me reportan de que ya hay un fallecido y también (el fallecimiento) de una niña en un hospital producto de las quemaduras. Es un caso muy lamentable, es un accidente que por la magnitud de las consecuencias debe ser considerado como una tragedia. Debemos solidarizarnos con las personas afectadas y con sus familiares, y lo menos que podemos hacer es darles todo el apoyo”, añadió.

Asimismo, Martín Vizcarra comentó que se realizará una investigación a profundidad para entender el origen del accidente y posibles responsables.

“Obviamente investigaremos las causas. Un camión cisterna no puede así por así llevar GLP (gas licuado de petróleo), que fue el que generó la explosión y la pérdida de vidas humanas. Debe investigarse si es una negligencia de la empresa o del conductor, pero ese es un tema que va por un conducto, pero lo otro es que hay que darle la atención y el respaldo las personas que han sido heridas”, sostuvo.

Como se conoce, el incendio en Villa el Salvador se originó a causa de la explosión de un camión cisterna que transportaba gas licuado de petróleo.