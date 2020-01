Martín Vizcarra: “La forma de trabajar entre el Ejecutivo y el Legislativo no es peleando”

El presidente de la República, Martín Vizcarra, exhortó a los ciudadanos que voten con consciencia este 26 de enero. Recomendó al electorado que evalúe bien a cada partido político.

“Todos los peruanos tenemos que generar un voto consciente. Estamos a 3 días. Tenemos que analizar a los partidos políticos para ver quiénes tienen propuestas con la forma de pensar de los ciudadanos. Queremos que los ciudadanos voten por partidos políticos que piensen como los ciudadanos, no como piensa el presidente, el gobernador, el alcalde; esta es una elección democrática donde los ciudadanos van a expresar su voluntad a través del voto”, manifestó desde la La Libertad.

“Analicen qué partidos políticos tienen los mismos valores, los mismos objetivos, los mismos planteamientos, y dentro de ese partido si quieren hacen uso del voto preferencial (evalúen) cuál es el candidato que le genera más confianza por su trabajo, honestidad y transparencia”, adicionó Martín Vizcarra.

A la vez, sostuvo que desde el Ejecutivo busca establecer puentes de relación con el Parlamento a fin de poder trabajar en las propuestas de reforma política que aún faltan aprobarse.

“Desde que asumimos la conducción del país desde el 23 de marzo del año 2018, hemos hecho denodados esfuerzos de trabajar articuladamente con el Congreso. No se ha podido, pero no ha sido porque el Ejecutivo no ha tenido voluntad; esa voluntad la vamos a ratificar con el Congreso nuevo. Estoy seguro que en el año y medio que viene vamos a trabajar juntos para terminar la reforma política, para fortalecer la democracia, tener instituciones más fuertes, y para la reforma del sistema de justicia a fin de tener una justicia transparente”, expresó Martín Vizcarra.

Asimismo, el mandatario aseveró que el Parlamento que llegue deberá revisar los decretos de urgencia que ha emitido el Ejecutivo desde noviembre del 2019.

“Son alrededor de 60 decretos de urgencia que hemos trabajado con el Ejecutivo en 4 meses y lo hemos hecho a consciencia, pensando en lo mejor para el país. Lo único que tiene que hacer la Comisión Permanente es recibirlos y luego pasarlos al nuevo Congreso para que analice”, manifestó Martín Vizcarra.