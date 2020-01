"Lo que más gastamos fue la suela de nuestros zapatos”

Ana Cecilia Lucana en Yanaoca, Canas, la tierra de Túpac Amaru.

¿Fue una contienda electoral difícil para una joven?

La asimetría es evidente. Competí con candidatos que me duplican la edad, que ya fueron autoridades o tienen experiencia electoral previa y que destinaron mucho más presupuesto a sus campañas. Esto lejos de amilanarnos nos empujó a hacer una campaña de a pie, austera pero creativa y transparente, de cara a la población y con la consigna de llevar un mensaje de optimismo.

Un semanario te califica “revelación” de la campaña...

Algo que debo destacar de estas elecciones en el Cusco es la participación de candidaturas jóvenes, sobre todo mujeres. Mi campaña fue de ideas y propuestas, resaltando el compromiso y las capacidades antes del ataque, el escándalo y el populismo clásico de la política tradicional. No han visto mi rostro empapelado en la ciudad ni regalando dádivas, pero sí hablando con la gente en cada plaza, mercado, feria, etc. Eso marca una clara diferencia, una nueva forma de hacer política que define nuestro andar político. Es el inicio y espero que sirva para animar a más jóvenes a involucrarse en política.

¿Las denuncias sobre los casos Daniel Mora y Julio Guzmán mermaron tus ganas de seguir en la contienda?

Hacer política no es fácil, pero el compromiso y el amor al Perú es más grande y no permite que “tiremos la toalla”. La batalla por recuperar el Parlamento de las mafias es superior. Hemos despertado esperanza en muchas personas y tenemos la obligación de dar la talla.

El Partido Morado impulsa ética y transparencia. ¿Se fue al tacho con los casos señalados?

No. En el caso de Mora, el partido tomó las decisiones necesarias, de forma inmediata y en coherencia con los principios y causas que defendemos. Julio Guzmán dará las explicaciones necesarias. Estos deben servirnos para reflexionar y mejorar a nivel individual y colectivo y así fortalecernos como institución.

Ana Cecilia Lucana, en campaña electoral en San Sebastián, Cusco.

¿Cuánto gastaste en tu campaña?

Cumpliremos con la normativa electoral de rendir cuentas post campaña. Un cálculo aproximado es de S/ 7 mil.

¿Tus ahorros?

Sí. Además, hice una actividad pro fondos y sobre todo contamos con el apoyo de voluntarios a quienes agradezco infinitamente su confianza, ya que lo que más gastamos fue la suela de nuestros zapatos y voces, recorriendo las calles para escuchar y dialogar con la población cusqueña.

PUEDES VER: Por qué quiero ser congresista

¿Qué anécdota mala y buena recuerdas de tu campaña?

Una campaña electoral demanda mucha fortaleza emocional, gran parte población está muy decepcionada de los políticos y nos meten a todos en el mismo saco, en las calles y las redes las mujeres estamos mas expuestas al acoso, hay mucho en lo cual trabajar. Una de las experiencias más bonitas de la campaña fue en el mercado de Calca, terminando un discurso espontáneo a la población se me acercó un grupo de niñas, me abrazaron y dijeron: “de grandes queremos ser como tú”, me conmovió mucho saber que podemos impactar y ser referente para nuevas generaciones.

Ana Cecilia Lucana, candidata en el Cusco por el Partido Morado con el N° 4.

Un año para legislar es poco. ¿Qué proyectos impulsarás prioritariamente?

Desde la bancada morada proponemos una agenda parlamentaria con 9 ejes prioritarios, entre ellos: lucha contra la corrupción, reforma judicial y política, así como cierre de brechas en educación, salud y empleo. Se debe presentar la acusación constitucional contra Chávarry y todos los “Cuellos blancos”. Por mi experiencia y las causas que enarbolo incidiremos en el rol de control político y representación para la defensa de las poblaciones vulnerables, promover la agenda juvenil y fiscalizar los megaproyectos en el Cusco.

¿De llegar al Congreso, volverás a recorrer y visitar los mismos lugares donde la gente te recibió?

Definitivamente. Tengo la firme decisión de corresponder a la confianza de los cusqueños. Volveremos a los lugares que recorrimos y seguiremos llegando a cada rincón de nuestra región. Además de una oficina permanente, utilizaremos la tecnología para mantener comunicación con la población con énfasis en la rendición de cuentas de nuestra labor y desarrollaremos las Audiencias Legislativas Ciudadanas para incluirlos en la toma de decisiones. Yo quiero que los cusqueños de verdad se sientan representados por su congresista.

¿Fue equitativo el acceso a los medios de comunicación en Cusco?

Fuimos varios candidatos, por tanto, la oferta electoral era amplia; agradezco a los medios televisivos, radiales, digitales y escritos que nos dieron espacio gratuito para difundir nuestra candidatura y agenda parlamentaria. Igualmente, saludo el esfuerzo por cubrir y organizar debates para promover el voto informado en nuestra región.

En un programa de televisión te dijeron “respondona”. ¿Lo recibes como una ofensa o un halago?

Definitivamente un halago. Las mujeres debemos hacernos escuchar siempre. Nunca me temblará la voz para hablar claro y directo y sobre todo defender los derechos e intereses de mi Cusco querido y mi país.