Dijo que se iba. El integrante del directorio del Banco Central de Reserva Rafael Rey manifestó que renunciaría a su cargo antes de que se elija a los nuevos parlamentarios; pues, aún no lo hace a solo tres días de la realización de los comicios.

En noviembre del 2019, Rafael Rey sostuvo para Correo que había tomado dicha determinación debido a que el nuevo Legislativo no fue el que lo eligió.

“No me voy por una sola cosa. Primero, porque a mí no me ha elegido el incapaz que tenemos de presidente o su antecesor, sino el Congreso. Y solo el Congreso me puede destituir por falta grave. ¿Qué falta grave si hay elecciones? [...]. Si hay elecciones y eligen al próximo Congreso, de inmediato me largo. Antes renuncio. Antes de que elijan a otro Congreso, me iré. Porque ya no estará el Congreso que me eligió”, detalló en esa oportunidad", buscó argumentar el excongresista en esa ocasión.

Asimismo, criticó a Keiko Fujimori debido a la poca rigurosidad en la selección de los representantes de Fuerza Popular para el Legislativo.

“Un líder tiene que saber escoger adecuadamente a las personas que quiere que lo acompañen. No puedes escoger gente irresponsable o sinvergüenza, como se ha descubierto [...] El líder de un partido tiene que escoger a personas que cumplan dos condiciones: honestidad personal y capacidad intelectual”, explicó al respecto Rafael Rey .

Como se recuerda, el conductor televisivo fue seleccionado en 2016 por la mayoría parlamentaria como miembro del Banco Central de Reserva. En 2011, postuló a la primera vicepresidencia del Perú por Fuerza 2011