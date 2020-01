Candidatos continuarán investigaciones contra Pedro Chávarry este 2020

Candidatos de distintas tiendas políticas que participarán en las Elecciones 2020, afirmaron que retomarán en la próxima legislatura todas las denuncias que quedaron pendientes contra el cuestionado ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

Asimismo, algunos señalan que este será un punto importante en la agenda del 2020 y que no descansarán hasta que Chávarry Vallejos rinda cuentas a la justicia.

Roció Silva Santisteban (Frente Amplio), Rodolfo Pérez (Partido Morado), Jesús Maldonado (Somos Perú), Sergio Alba (Partido Popular Cristiano), Luis Roel (Acción Popular) y Pier Paolo Marzo (Juntos por el Perú) aseguraron que no repetirán el blindaje que hizo el aprofujimorismo a favor de Pedro Chávarry.

Además, los postulantes no descartaron buscar sanciones para aquellos malos ex parlamentarios que protegieron al ex fiscal de la Nación en la legislatura pasada.

Es importante precisar que el Congreso de la República puede volver a analizar el caso Chávarry si se presentan indicios nuevos.

En tanto, cabe indicar que, entre las denuncias pendientes, se encuentran la que presentó el fiscal supremo Pablo Sánchez contra el suspendido juez César Hinostroza y contra los ex miembros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Aguila Grados, Orlando Velásquez Benites, Julio Gutiérrez Pebe e Iván Noguera Ramos.

Además, queda pendiente analizar parte de la acusación constitucional que presentó la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, contra Pedro Chávarry por el caso del deslacrado de una oficina de la fiscalía.