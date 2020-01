Elecciones 2020. Daniel Olivares fue asesor del ex primer ministro Fernando Zavala en la gestión de PPK y ahora es postulante al Congreso por el Partido Morado. Señaló que se encargará de presionar al Ejecutivo, así como de implantar “un estilo distinto de ser congresista”, pese a que “no se solucionará todo en un año”.

Asimismo, afirmó que las comparaciones de Julio Guzmán sobre apoyar el feminismo y no los extremos fueron “inadeacuadas”, ya que no eran “elementos similares”.

¿Cuándo comenzaste a hacer política y por qué?

Porque siempre me han interesado los asuntos públicos, yo era de estas personas que veía los debates del Congreso en la adolescencia, un poco raro. Desde el principio me han interesado que es lo que se decía.

Siempre desde la manera donde haya estado, vecinalmente cuando ha habido audiencias donde muchas veces eran puros abuelitos yo siempre estaba ahí, desde que he podido ir solo he podido ir a marchas. Desde que tuve edad y algunos conocimientos para poder apoyar les he escrito a todos con los que he simpatizado, sean distritales, sin importar quién sea, siempre los he buscado de frente.

¿Con qué político comenzaste a trabajar?

La primera vez que le escribí a un político fue Susana porque era esta persona honesta, simpática, que traía una bandera progresista que es con la que yo empecé a simpatizar desde chico y con la que simpatizo hasta ahora con matices y me hace recordar mucho a gente que me escribe, que me dicen qué es lo que sienten, cuáles son sus frustraciones, cosa que le decía yo a Susana en ese momento.

Ella me invita a formar parte de este partido que estaba fundando que era Fuerza Social, fui a la primera reunión y eran cuatro gatos y yo terminé juramentando de secretario de comunicaciones en mi primera reunión, fue un poco abrupto mi ingreso a la política. Estuve un tiempo aprendiendo que es lo que se hace en un partido, en las izquierdas al inicio donde estaba Gustavo Guerra, conocí Alberto de Belaunde en esa época.

¿Sigues manteniendo esa afinidad con la investigada Susana Villarán?

Lo de Susana fue una decepción espantosa, que haya acordado con una empresa corrupta, así sea para beneficiarse ella que creo que no ha sido el caso, o para quedarse en el poder que creo que ha sido el caso es igual de cuestionable, esa decepción ya no es recuperables.

Ella fue una de las responsables de que vuelva Castañeda muy campante a imponer su modelo despreciable. Le tengo el cariño que se le tiene a una persona mayor que me recibió con cariño cuando yo era joven, pero nada más, políticamente no.

¿Sabiendo que queda menos de un año y medio de legislatura es viable decir que se puedan hacer cambios importantes?

Las cosas que se tienen que hacer son tan puntuales si es que se toman seriamente, en el Partido Morado se han calendarizado, en año y medio se pueden hacer un montón de cosas buenas y malas también por eso es que hay que estar muy atentos y presionando. Una vez que acabe la campaña lo primero que tenemos que hacer los congresistas elegidos, si es que yo soy uno de ellos, patear esta prohibición de que un año antes de la elección se hagan cambios.

¿Y cuáles son esas propuestas que ofreces?

Son las mismas propuestas para cualquier congresista del Partido Morado, hemos hecho 44 propuestas discutiéndolas con todos, son ocho ejes, pero lo más importante puedo partirlo en dos, en las reglas para cambiar nuestro sistema político redibujar el sistema de elección, cómo elegir a nuestras autoridades, al Tribunal Constitucional, como des-blindar a estos jueces para que se profundice la lucha anticorrupción. En seguridad hay una serie de cosas, a Susalud se le tiene que elevar de nivel para que pueda fiscalizar todos los sistemas de salud, fortalecer la Sunedu en temas educativo.

¿Y ese no sería más bien ir por un camino propositivo, de iniciativas que de “joder” como dice tu slogan?

Daniel Mora tiene un estilo bien distinto a Daniel Olivares, yo soy un jodido, yo soy un dedo y no me quedo en las respuestas a medias de la autoridad, entonces lo que voy a hacer es presionar todo el tiempo para que esas cosas que vemos inexplicables sucedan. Mi primera reunión me encantaría que sea con María Jara, la presidenta de la ATU (Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao) para preguntarle quién la está frenando…

No se va a solucionar todo en un año y medio pero lo que yo quiero implantar es un estilo distinto de ser un congresista para que en el 2021 haya más chicos y chicas que digan “ah, se puede joder, se puede presionar y se pueden cambiar cosas desde el Congreso. No están aburrido, no es tan absurdo.

Una encuesta de Ipsos señaló que el Perú es el país con mayor preocupación en el mundo. ¿De qué manera Julio Guzmán o el Partido Morado ha enfrentado o frenado esta realidad?

El Partido Morado no ha sido Gobierno, más bien ahora es donde se le tiene que ver, yo creo que lo que ahora el Partido Morado tiene que hacer es presionar al Gobierno, al Ejecutivo para que esta lucha anticorrupción que ha hecho desde la esfera alta, el sistema de justicia, también empiece a aterrizar en otros lugares donde hay corrupción como en la compra de medicinas. Desde la bancada tenemos que presionar al Gobierno para que luche contra la corrupción que está más cercana a la gente, de estas cosas que nos friegan el día.

¿Cuál es el financiamiento que viene teniendo el Partido Morado para ejecutar estas diversas actividades?

En campaña cada uno, mi periódico lo he hecho yo, han aportado algunas personas, tengo todo súper transparente, ahorros míos, familiares, algunos amigos, algunas personas que no conocía tanto tampoco y que ahora las he conocido en campaña. Ahora el Partido Morado tiene sus gastos administrativos de pagar el local que tienen, la luz, ahí los militantes. Las actividades que hacen cada distrito las va pagando, yo soy invitado, pero la base de Barranco, yo soy de Barranco, hicieron una anticuchada y sacaron un fondo.

Sobre las declaraciones del representante del Partido Morado, Julio Guzmán en la que precisó apoyar la agenda feminista pero no los extremos, cuando la lucha de las mujeres refleja una sola cosa, la indignación frente a los feminicidios y la violencia

El partido efectivamente está apostando por combatir, con cosas concretas, los problemas de violencia, de indiferencia, desigualdades y tal, porque tenemos propuestas muy concretas que otros partidos no han presentado porque todos los partidos se llenan la boca de palabras empáticas. Lo segundo es la declaración que hizo Julio, lo que te puedo decir es que me parece una comparación inadecuada, la comparación fue por un lado con el extremismo religioso y del otro lado del extremismo del feminismo, no estamos hablando de elementos similares que puedan ser comparados.

Entonces el Partido Morado cuenta con la paridad

Lo que tenemos nosotros es un alto porcentaje de mujeres, en 9 regiones tenemos mujeres que encabezan la lista, y creo que es más que cualquier otro partido, y creo que no es tan importante como tener mujeres en la lista es tenerlas en puestos importantes, es como a los jóvenes que los ponen al fondo.