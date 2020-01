Elecciones 2020. La candidata con el número 1 por Acción Popular (AP), Mónica Saavedra Ocharán declaró, que de llegar al Parlamento este 26 de enero, tendrá un rol “obstruccionista democrático” frente al Gobierno de Martín Vizcarra.

“(Ahorita Martín Vizcarra tiene mucha popularidad ¿no te da temor un enfrentamiento posible?) No, justamente nosotros vamos a ser un gobierno obstruccionista, perdón, obstruccionista democrático. No me da ningún temor, yo estoy dispuesta a enfrentar al Ejecutivo”, declaró la también abogada durante una entrevista en Willax.

En esa misma línea, Saavedra afirmó que estará “dispuesta” a enfrentar al Ejecutivo “siempre y cuando” vea que no se está manejando el presupuesto de manera correcta, pues afirma que lo “fiscalizará” con el fin de ser una representante de la ciudadanía.

“Yo estoy dispuesta a enfrentar al Ejecutivo siempre y cuando no esté de acuerdo en la manera en cómo direcciona el presupuesto o algún tema, para eso estamos nosotros, para fiscalizar, para representar a los ciudadanos”, agregó la candidata al Congreso 2020.

PUEDES VER 7 candidatos al Congreso son accionistas de empresas que contrataron con el Estado

Por último, Saavedra se refirió sobre la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declaró infundada la demanda competencial planteada por expresidente del Parlamento, Pedro Olaechea, contra la decisión del presidente Martín Vizcarra de disolver el Legislativo el último 30 de setiembre. “Hay que aceptar el fallo del TC y es lo que nosotros tenemos que acatar, la decisión de fallo”, aseveró.

Cabe mencionar que Mónica Saavedra tuvo un largo recorrido en gestión público. Trabajó en muchas municipalidades, entre las cuales se encuentran el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en el 2014. También fue asesora legal en el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar del Inabif.