En calidad de testigo, el empresario Josef Maiman confirmó que recibió 34 millones de dólares de las empresas brasileñas para el expresidente Alejandro Toledo; 30 millones de Odebrecht y 4 millones de Camargo Correa por la Interoceánica.

Ante el juez Richard Concepción Carhuancho y el fiscal del Equipo Especial Lava Jato José Domingo Pérez Gómez, Maiman sostuvo que inicialmente, para ayudar a Toledo, dijo que el dinero y las propiedades eran de su patrimonio, pero eran íntegramente del expresidente.

En la audiencia por adelanto de prueba, a través de una videoconferencia desde Tel Aviv, sostuvo que le unía una vieja amistad con Alejandro Toledo, desde el año 1967, y por eso aceptó el pedido que le hizo para recibir los aportes de las empresas brasileñas para "un plan político".

Tras asegurar que sabía que Toledo no podía recibir aportes directos, Maiman relató cómo fue que se conoció con Jorge Barata y Marcelo Odebrecht, y la forma en que le pidieron que reciba los aportes para Toledo.

Explicó que fue el expresidente peruano quien, en noviembre del 2004, le pidió que vaya a Brasil, aprovechando una cumbre de presidentes de Latinoamérica.

En vista de que el empresario israelí tenía interés en reunirse con el dueño de Odebrecht y con el entonces presidente de República Dominicana, no dudó en viajar en su avión privado a Río de Janeiro.

Hospedados en el mismo hotel, Toledo presentó a Maiman y Barata y los dejó solos. Fue entonces que se concretó la cita con Marcelo Odebrecht en la suite del empresario brasileño.

En la cita, Maiman presentó sus proyectos, asegurando que tenía especial interés en hacer negocios con Odebrecht en el Medio Oriente y Egipto.

Relató que posteriormente, ese mismo día, Barata le consultó si Toledo le había informado de la recepción de las contribuciones que recibiría de la empresa brasileña.

"Barata me preguntó si Toledo me había comentado sobre las contribuciones y le dije que sí. Entonces me dice que se reuniría nuevamente conmigo en Lima", precisó.

En efecto, Maiman aseguró que después se reunió tres veces en Lima con Barata. Una de ellas, el mismo noviembre, en su departamento en Barranco, donde se le entregó un borrador del contrato ficticio que debía suscribir su compañía con Odebrecht.

No se habló de montos, pero sí quedó claro que era para justificar la entrega de dinero por el proyecto Interoceánica. Posteriormente, en enero del 2005 se vuelven a reunir y Barata le informa que los presuntos contratos serían por 34 millones 300 mil dólares.

Maiman aclaró que eran documentos ficticios y “lo único que me interesaba era que yo no debía asumir alguna responsabilidad”, pues solo era el receptor del dinero.

Tras abrir cuentas en Costa Rica, por indicación de Toledo a través de Avi Dan On, a partir de la segunda semana de abril del 2006 empezó a recibir las transferencias a sus cuentas.

Pese a que se habló de 34 millones, dijo que Odebrecht le entregó 31 millones de dólares y otros 4 millones le transfirió la empresa Camargo Correa. Maiman dijo no saber el motivo por el que la segunda empresa brasileña hizo ese aporte. “Pensé que todo era por la Interoceánica”, apuntó.

Posteriormente, el fiscal Domingo Pérez Gómez le hizo ver documentos de 60 transferencias de dinero a sus cuentas, para que identifique el banco, fecha de transferencia, monto, ordenante y beneficiario. Tras una revisión, Maiman dio conformidad a la validez de esos documentos.

Tras la intervención del abogado de Alejandro Toledo, Eduardo Su, quien consideró que Maiman no dice la verdad, el juez Richard Concepción Carhuancho suspendió la audiencia a las 6:58 p.m., teniendo en cuenta el mal estado de salud de Maiman y que en Tel Aviv, Israel, era la 1:58 a.m.

Quieren restar veracidad a Josef Maiman

El abogado de Toledo, Eduardo Su, trató de demostrar que Maiman miente y llegó a decir que el dinero que le transfirieron era suyo. Según el abogado, Maiman ha cambiado la versión que dio el 27 de febrero del 2017.

Eduardo Su emplazó a Maiman para que diga el destino del dinero que no se llegó a transferir a Toledo. El fiscal Pérez sostuvo que el dinero restante es parte de lo que Maiman devolverá al Estado. Y le recordó a Maiman que ha declarado bajo juramento decir le verdad: “¿Está diciendo la verdad?”. Maiman respondió: “Sí”.

Las cifras

US$ 34 millones se transfirieron a las cuentas de Maiman para Toledo.

US$ 21 millones se habrían entregado a Toledo, la diferencia iría al Estado.