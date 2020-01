El último domingo 19 de enero se conoció que el líder del Partido Morado, Julio Guzmán, en 2018, abandonó un edificio que se incendiaba y dejó en él a una de sus compañeras de partido.

“Salgo de ahí, busco y mi seguridad no está. Y después de minutos, recibo una llamada de la señorita donde me dice: 'Julio, todo está controlado, ya llamamos a los bomberos, no es necesario que vengas, pero sí es necesario que podamos resolver este tema legal, porque hay una serie de cosas que ver con la indemnización y la propietaria”, respondió Guzmán a Cuarto Poder.

Ante los cuestionamientos en contra a Guzmán Cáceres, el candidato al Congreso por el Partido Morado Carlo Magno Salcedo expresó que, en su opinión, su líder no huye de la emergencia, sino que sale de prisa.

"Yo no lo veo huyendo. Yo lo veo saliendo con prisa”, declaró a Latina.

Asimismo, a raíz del reportaje difundido por Panorama que involucra a Guzmán, a través de su cuenta de Facebook, Salcedo compartió una fotografía del aspirante a la Presidencia de la República y los postulantes por Lima al Congreso. Agregó en la descripción “¡Más fuertes y unidos que nunca!”

Por otro lado, tras la reunión con sus compañeros de partido, Carlo Magno Salcedo indicó que consideraron que no existió responsabilidad de índole política en los hechos por los que cuestionan a Julio Guzmán.

“Nosotros consideramos que no hubo exposición de personas al peligro, ni abandono y además esto se corroboró porque el incidente generó intervención policial y se archivó el asunto. [...] El único elemento que hay que analizar es que si hubo o no abandono. Todo lo demás pertenece a la vida privada del candidato”, expresó a Canal N.