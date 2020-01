Gas domiciliario y rentabilidad social

El anuncio de la española Naturgy (concesionaria del gas en Arequipa, Moquegua y Tacna) de un trato directo con el Estado peruano, paso previo al inicio de un arbitraje internacional, expone claramente la crisis del dizque “proceso de masificación” que lleva a cabo Proinversión.

Otro ejemplo es la nueva postergación de la licitación del gas en 7 regiones del centro (Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno, Junín, Huancavelica y Ucayali). Recordemos que la primera licitación fue en diciembre del 2005 (sí, 2005) y la sétima postergación fue en diciembre pasado (1). Ahora se anuncia para el I Semestre.

Veamos el fondo y luego los detalles. Los procesos de masificación exitosos, como Argentina, Colombia y Bolivia, han tenido como eje la actuación central del Estado a través de una red nacional de gasoductos que impulse su consumo en las industrias, las centrales térmicas, el comercio, el GNV y, también, la “masificación domiciliaria”.

La razón es simple: llevar el gas a los hogares implica fuertes inversiones en las redes de ductos en las ciudades, que no pueden ser recuperadas por ese consumo, ya que es muy pequeño. Por ejemplo, en Lima se consumen 540 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd) pero el consumo domiciliario es 10 mmpcd (el 2%).

¿Qué sucede en el sur? Que el consumo previsto es solo de 3 a 5 mmpcd, cuando se hayan tendido todas las redes. No solo eso. El precio del gas para Naturgy en boca de pozo es de US$ 5.04 por millón de BTU (2), mientras que en Lima es de solo US$ 2.97 (ver cuadro).

¿Por qué? Porque Naturgy compra el gas de Peru LNG en Pampa Melchorita, lo que incluye un cargo por la licuefacción, lo que no sucede con el gas que va a Lima. Además, se transporta en camiones cisterna con un costo de US$ 3.6, frente a US$ 1.42 del gasoducto a Lima. Resultado: US$ 8.64 contra US$ 4.39 (Consultora Gas Energy). Igual sucede con Quavii en el norte.

Con estos altísimos precios, Naturgy no puede competir, por ejemplo, con el GLP. A lo que se agrega que en el sur y en el norte no hay el subsidio que da en Lima el FISE a las conexiones domiciliarias. ¿Por qué? No lo sabemos.

En las 7 regiones más pobres, el problema es peor: el consumo sería de solo 3 mmpcd, habría también camiones cisterna y que romper pistas para llegar a los hogares. Los postores privados, esquema APP, dicen que el subsidio que ofrece el gobierno es “muy poco” y piden más, o sea, que “se les financie” su rentabilidad. Por eso se posterga una y otra vez.

Si hubiera gasoducto los costos bajarían, en el centro y en el sur. Además, la demanda ya existente (que incluye las centrales eléctricas de Ilo y Mollendo) lo haría rentable. Por eso, Naturgy se queja y dice que su contrato del 2013 “indicaba que el transporte virtual sería aplicado transitoriamente, es decir, solo hasta que el gasoducto arribara a Arequipa, Moquegua y Tacna en el 2019” (El Comercio, 18/01/2020).

Pero el gobierno no quiere licitarlo (por Odebrecht) y prefiere pasarle la papa caliente al próximo. Tampoco entiende que la masificación domiciliaria tiene rentabilidad social, no económica (las APPs no encajan aquí). Es un servicio público que reduce la desigualdad: energía más barata para todos. Pero, erre que erre, ya van 30 años con el chip del “Estado subsidiario”. No se quieren cambios anticipatorios. Vendrán otros.

¿El arbitraje de Naturgy hará reflexionar al gobierno? Difícil. Por eso, la necesidad energética democratizadora del gasoducto sur peruano –y de la petroquímica– va a ser una pelea de más largo aliento. El combate contra la desigualdad sigue este domingo.

1. Sierra central: ¿15 años más sin gas?

Https://larepublica.Pe/politica/2019/07/03/sierra-central-15-anos-mas-sin-gas/

2. Hacia una verdadera masificación del gas en el Perú

Http://www.Desco.Org.Pe/recursos/site/files/contenido/1292/13_campod%c3%b3nico_phj19.Pdf