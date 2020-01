Abogado defensor de fujimorista ahora es juez que resolverá su caso

Por: María Elena Hidalgo

Desde Kimbiri

El juez titular del Segundo Juzgado Unipersonal de Kimbiri, Rolando Gutiérrez Crespo, será quien resuelva dos casos por corrupción de funcionarios contra el excongresista fujimorista Joaquín Dipas Huamán. Gutiérrez coincidentemente actuó como abogado defensor de Dipas.

En el 2019, Joaquín Dipas fue condenado por corrupción de funcionarios, pero el Congreso de entonces, controlado por la mayoría de su partido Fuerza Popular, lo blindó e impidió la ejecución de la sentencia.

El exalcalde de Pichari y excongresista fujimorista Joaquín Dipas afronta dos procesos judiciales por la compra de terrenos durante su gestión como burgomaestre.

En el 2016, precisamente Rolando Gutiérrez –ahora magistrado de Kimbiri– defendió a Dipas de la denuncia por estafa por haber condicionado la habilitación urbana del sector Señor de los Milagros (Pichari) a cambio de la entrega de cinco lotes.

Gutiérrez solicitó a la Fiscalía Mixta Provincial de Pichari, como defensor público y abogado de Dipas, que se declare prescrito el delito que se le imputaba a Joaquín Dipas y sea archivado definitivamente.

Es justamente Gutiérrez quien hoy tiene en sus manos los procesos contra Dipas.

El primero de ellos es por la exoneración del proceso de adquisición de 4 hectáreas de terreno para construir un laboratorio de biotecnología en Pichari, el que además fue sobrevalorado en más de 140 mil soles.

En mayo del 2019, Dipas fue sentenciado a cinco años por este caso, pero en diciembre pasado, los jueces superiores Vladimiro Olarte Arteaga, Raúl Ortiz Arévalo y Godofredo Medina Canchari, increíblemente, no obstante las contundentes evidencias, dejaron sin efecto la medida contra el excongresista.

A pesar de que la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ayacucho logró demostrar que el excongresista Joaquín Dipas aprovechó su cargo de alcalde de Pichari para aprobar ilegalmente la exoneración del proceso de adquisición de cuatro hectáreas de terreno, y haber cometido el delito de colusión para comprar directamente el terreno sobrevaluado, los magistrados alegaron que el juez de primera instancia no sustentó el delito de colusión por lo que ordenaron que otro magistrado emitiera una nueva sentencia contra el excongresista. Este nuevo juez es Gutiérrez Crespo.

El segundo proceso está relacionado con la adquisición de un terreno sobrevalorado destinado a la Universidad Agroforestal de Pichari, cuyo costo de 2 mil soles por hectárea fue sobrevalorado en 85 mil soles por hectárea.

A Dipas se le acusa de haber suscrito un compromiso notarial de compra directa y sin licitación de casi diez hectáreas de terreno sobrevalorado en 673 mil soles. La transacción se consumó contraviniendo la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su reglamento.

El 23 enero del 2018, la fiscal Elsi Chaupín Bautista, titular de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa, especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Ayacucho, solicitó al Poder Judicial la imposición de 11 años de prisión para el congresista Joaquín Dipas, por el presunto delito de colusión ilegal en agravio del Estado y la Municipalidad distrital de Pichari.

Largo tramo

Fue en setiembre del 2018 que el juez de investigación preparatoria de Kimbiri, William Saavedra Yauli, admitió las pruebas, los elementos de convicción y la tipicidad de la pena propuesto por el Ministerio Público contra el excongresista Joaquín Dipas, por el delito de colusión ilegal en agravio del Estado.

En junio del 2019, el caso fue derivado por el juez de investigación preparatoria al despacho del juez Rolando Gutiérrez Crespo para el inicio del juicio oral. Pero el día del inicio de la audiencia, en agosto del año pasado, la fiscalía y los procesados quedaron sorprendidos al percatarse de que quien dirigía el juicio oral era el juez Hernán Huamanculi Tacas, del Primer Juzgado Penal Unipersonal de Kimbiri. Y no Rolando Gutiérrez.

Sin consultar, dar explicaciones, ni comunicarlo, el juez Rolando Gutiérrez decidió inhibirse del caso y envió el expediente al juez de su elección sin seguir el procedimiento establecido por ley: consultar a la Sala Superior si procede su inhibición, y en caso fuera aceptado decidir qué juez lleva el caso. Tampoco notificó a los involucrados ni a la fiscalía de su decisión.

El juez Rolando Gutiérrez no quería que se supiera que había sido abogado de Joaquín Dipas.

En la audiencia convocada por Huamanculi, los abogados y la fiscalía solicitaron se declare nula la audiencia y se les informe el motivo por el que Rolando Gutiérrez se había inhibido.

Ante la grave falta, Huamanculi decidió declarar nulo todo lo actuado en su despacho y devolvió el caso al despacho de Rolando Gutiérrez, exabogado del excongresista fujimorista Joaquín Dipas.

La República buscó al juez Rolando Gutiérrez Crespo en su despacho de Kimbiri para que explique su posición frente a los casos de Dipas. Reconoció que había defendido a este.

“Me he inhibido porque antes de ser juez fui defensor público y asumí la defensa de Joaquín Dipas, cuando todavía no era congresista y había dejado de ser alcalde. Es una defensa pública a la que cualquier persona puede acudir. Acepto que he presentado escritos a su favor, pero ya ni me acuerdo de qué caso. Yo entregué el expediente al doctor Huamanculi, pero él declaró nulo lo actuado y me devolvió el expediente. Ahora estoy sacando la resolución para que se remita a la sala mi solicitud de inhibición”, explicó.

Para el actual abogado de Joaquín Dipas, Odilón Candia, el juez Gutiérrez deberá inhibirse del proceso por haber ejercido su defensa anteriormente. Sin embargo, señaló que independientemente de quién vea los procesos, su defendido saldrá airoso por no haber cometido delito alguno.

“Sobre el proceso por el terreno para la construcción de un laboratorio de biotecnología en Pichari, se ha anulado la condena porque se ha aceptado que no está corroborado el delito de colusión”, dijo.

“Como el juez no ha demostrado la forma en que ha existido la colusión es que se aparta a ese juez para que lo resuelva otro. Ahora que se lo han pasado al juez Gutiérrez, tendrá que inhibirse y ya se decidirá quién lo vea. Sobre el segundo caso de los terrenos para la universidad, el acto jurídico de la compra del terreno fue hecho fuera de su gestión y allí por ningún motivo existe colusión”, expresó Odilón Candia.

Lo cierto es que Joaquín Dipas consiguió sortear una primera condena gracias al respaldo de la mayoría fujimorista del Congreso, que ahora ya no existe.

No tenía para el abogado

En abril del 2016, la Dirección Distrital de Defensa Pública, a cargo de Wilver Bautista Vallejo, solicitó al entonces defensor público penal de Kimbiri, Rolando Gutiérrez Crespo, que presente su descargo por la denuncia en su contra interpuesta por Laura Carpio.

Carpio acusó a Gutiérrez de haber brindado atención legal al exalcalde de Pichari Joaquín Dipas Huamán en la investigación por el delito contra el patrimonio en la modalidad de estafa, seguida ante la Fiscalía Provincial Mixta de Pichari, a pesar de ser una persona con recursos (estaba postulando al Congreso por Fuerza Popular), cuando la Defensoría Pública es para asistir a personas con bajos recursos.

Evidencia Documental

Cuando ejerció como defensor de Joaquín Dipas, Rolando Gutiérrez demandó la prescripción del delito de estafa imputado contra el excongresista fujimorista.