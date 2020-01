El excongresista aprista Mauricio Mulder afirmó este miércoles que la inmunidad parlamentaria no puede ser eliminada porque “sirve para poder criticar, fiscalizar, y cuestionar a los que tienen poder”.

“Muchos partidos supuestamente porque quieren decir lo políticamente correcto de que ganen el sueldo mínimo y que además no tengan inmunidad, esa me parece que es una propuesta Vizcarrista, quieren un Congreso donde no se pueda cuestionar ni al poder ni a los que tengan poder”, señaló el abogado.

Asimismo, dijo que el artículo 16 del reglamento del Congreso de la República dice que la inmunidad parlamentaria no se puede aplicar con los casos anteriores a las elecciones.

“Lo que sucede que cuando tú tienes un caso anterior a la elección y ordenan tu arresto entones te tienen que levantar la inmunidad de arresto pero esa es una pésima interpretación de la norma, de frente han debido detener a la persona”, recordó.

Por otro lado, sostuvo que de acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas en este proceso electoral 2020 habrían más de 5 bancadas, lo que dificultaría llegar a acuerdos respecto a iniciativas como la inmunidad o la bicameralidad porque son modificaciones constitucionales y requieren “amplios consensos”.

“Lo que decía en las ultimas encuestas que iban a haber de 5 o 6, hasta 7 partidos, muy fraccionados, con ninguno de ellos teniendo una mayoría solida. Si eso va a ocurrir llegar a consensos para obtener 66 votos y modificar una ley orgánica o a 87 votos y modificar la Constitución va a ser extremadamente complicado”, declaró Mulder.