PJ rechaza pedido de Hinostroza para archivar caso por favorecimiento a empresario

El Poder Judicial declaró infundada la excepción de improcedencia de acción que la defensa de César Hinostroza interpuso por el caso del nombramiento de una jueza supernumeraria cinco días antes de concluir su gestión como presidente de la Corte Superior del Callao.

El recurso fue planteado con el argumento de que al momento de nombrar a la jueza, Hinostroza no era supuestamente magistrado, ya que ocupaba la titularidad del Poder Judicial en el Callao. Bajo este argumento, la defensa del ex juez supremo sostenía que no habría incurrido en el delito de cohecho activo específico.

PUEDES VER César Hinostroza solicitó archivar caso por favorecimiento a empresario

#Último. Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declara infundada la excepción de improcedencia de acción presentada por César Hinostroza Pariachi en la investigación preparatoria que se le sigue por el delito de cohecho pasivo específico.@RPPNoticias @canalN_ @exitosape pic.twitter.com/3onoQ1XBe3 — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) January 22, 2020

Ampliaremos en breve...