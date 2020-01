Julio Guzmán fue respaldado, así lo manifestó Zenaida Solís, candidata al Congreso de la República, tras los cuestionamientos que recaen sobre el líder del Partido Morado al ser captado, por unas cámaras de seguridad, corriendo luego que se produjera un incendio en un departamento, donde se encontraba al lado de Liliana Acurio, una extrabajadora de la agrupación.

El candidato presidencial durante las elecciones del 2016 fue expuesto en un reportaje, emitido por Panorama el pasado domingo 19, donde se le aprecia huyendo de un edificio en el distrito de Miraflores.

PUEDES VER: Marisol Pérez Tello critica a Julio Guzmán y al Partido Morado por cuestionado video

De acuerdo al medio citado, Julio Guzmán salió corriendo del inmueble luego de percibir un incendio, dejando solamente en el recinto siniestrado a Liliana Acurio, una extrabajadora del Partido Morado en Cusco.

“Salgo de ahí, busco y mi seguridad no está. Y después de minutos, recibo una llamada de la señorita donde me dice: ‘Julio, todo está controlado, ya llamamos a los bomberos, no es necesario que vengas, pero sí es necesario que podamos resolver este tema legal, porque hay una serie de cosas que ver con la indemnización y la propietaria”, respondió Guzmán Cáceres, en diálogo con Cuarto Poder, sobre el motivo por el cual se marchó apenas ocurrió el incendio.

En horas de la tarde de este lunes 20, Francisco Sagasti, también postulante al Parlamento, comunicó que el Partido Morado sostendría una reunión para preparar un pronunciamiento sobre la situación de Julio Guzmán.

“Somos un partido que conversa sobre todos los hechos que se desarrollen. Sobre el caso de Guzmán también se está conversando, pero hemos precisado más con el caso de Daniel Mora”, afirmó Sagasti.

Sobre la mencionada reunión del Partido Morado, Zenaida Solis aclaró que algunos recomendaron al ex candidato presidencial que se aleje de la agrupación. “Hoy día hubo voces, no fue una decisión mayoritaria, no ha ganado esa posición, pero sí hubo quienes le recomendaron [a Julio Guzmán] que se tome una licencia, que deje del liderazgo temporalmente”, comentó.

“La decisión, por mayoría, ha sido mantener a Julio Guzmán [en el Partido Morado]”, afirmó la candidata al Congreso. Asimismo, declaró que Guzmán Cáceres “no necesariamente tiene que ser el único pre candidato para la presidencia” y añadió que desde la agrupación tiene otros nombres.