RMP sobre Guzmán: “Su candidatura estará en veremos y no por la infidelidad, sino por la mentira”

Las redes sociales se inundaron de graciosos memes tras la revelación del video que compromete a Julio Guzmán, líder del Partido Morado. Según Rosa María Palacios, esta historia tiene más de comedia que de tragedia, pero que desde el punto de vista jurídico tiene puntos interesantes.

La conductora de Sin Guion señaló que la Constitución precisa que todo ciudadano tiene derecho a la intimidad familiar y personal, es decir, no es necesario que se divulguen datos familiares, historias clínicas o encuentros íntimos.

Asimismo, el Código Civil indica que algunas personas por su notoriedad de alguna manera aceptan que su vida sea de interés público. RMP resaltó que este termino es muy distinto a la curiosidad pública o morbo que es muy característico del ciudadano de a pie.

“No es de interés público la vida sexual de un político, sin embargo, si hay una persona involucrada en esa relación que obtiene un favor indebido de ese funcionario público si es de interés”, comentó.

¿Debió publicarse el video del líder del Partido Morado? Para la abogada, se debe debatir si existe o no interés público, lo cual, según su perspectiva no hay, ya que es la vida sexual de un ex candidato presidencial.

“Hay espacios donde la prensa no puede entrar. Violar la intimidad personal es un delito”, manifestó.

Por otro lado, resaltó que, aunque este video no debió salir, el accionar de Julio Guzmán debió ser otro ante los cuestionamientos de los medios de comunicación. La letrada expuso que se debió hablar con la verdad y aceptar responsabilidades.

“Su candidatura estará en veremos y no tanto por la infidelidad, sino por la mentira”,comentó.

