Vidas ejemplares y de santos

La revelación de hechos de la vida privada que ensucien la imagen pública es un clásico de toda elección, aquí y en la Conchinchina, y hoy está en el ojo de la tormenta el Partido Morado de Julio Guzmán. No son los primeros ni serán los últimos colocados en la moledora humana de candidatos.

El caso de Daniel Mora es uno más de la penosa, extensa y creciente lista de agresiones a las mujeres, que acaban mellando la perspectiva política.

El de Guzmán es distinto aunque el fin de la revelación sea la misma. Alude a una infidelidad con la que se quiere destruir quizá no tanto la lista al congreso 2020 sino a la presidencia 2021.

Muchos equipos de campaña juntan estiércol para lanzar en la elección, pero la especialidad del Apra es tener el mejor arsenal. En el caso de Guzmán dejaron huella en el tuit de un candidato que anunció lo que venía, unos días antes del destape periodístico.

Guzmán no es el primer político que recibe este tipo de munición. Alejandro Toledo y su vacilón en el Melody, Alan García y la revelación de un hijo extramatrimonial, o Raúl Diez Canseco y el destape de una relación con quien no era su esposa, no les impidieron ser elegido presidente, mantener la presidencia, y pretender llegar a ser presidente el próximo año.

Como canta La Sarita en ‘El tramposo’: “El que nunca pecó, que tire la primera piedra, qué cosa es el amor, sino una vaga idea, a veces es mejor buscar con quien te entiendas”.

Son revelaciones que hacen daño al político, pero que no siempre destruyen, aunque así lo pronostiquen escandalizados conductores radiales y de televisión en estos días, que solo Dios sabe cómo andarán sus clósets.

Cuando a George Clooney –siempre interesado en la política– le preguntaron si postularía a la presidencia, respondió: “He hecho el amor a demasiadas mujeres, tomado demasiadas drogas y acudido a demasiadas fiestas como para ello”. Tanta sinceridad da ganas de votar por alguien así.

¿Solo los santos y la gente de vida ejemplar pueden participar en política? No. Todo depende de la respuesta que se ofrezca al escándalo o, como se dice hoy, de la ‘narrativa’ que se construya para explicarlo, lo cual parece ser el problema principal de Julio Guzmán.