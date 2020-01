¿Puede el caudal de votación de un partido cambiar significativamente en estos cinco días? En la teoría estándar, a estas alturas las tendencias ya están marcadas, y son irreversibles en sus grandes rasgos. Pero el porcentaje de indecisos en la última encuesta Ipsos, votantes que decidirán a última hora, quizás cuestiona esa teoría.

Esto viene a cuento por los golpes de publicidad adversa que viene recibiendo el Partido Morado en la recta final. No es el único partido afectado por destapes, que siempre son parte de la guerra electoral. La dieta habitual que sirven los enemigos son debilidades personales de candidatos o figuras partidarias, con la esperanza de desanimar a un simpatizante. ¿Cuánto afecta esto?

Probablemente no mucho, o por lo menos no siempre. Es difícil imaginar un partido con más figuras cuestionadas que Fuerza Popular, y a pesar de su caída política, eso no le está impidiendo competir por el segundo lugar el próximo domingo. Quien quiera votar por FP encontrará los argumentos para hacerlo, y eso vale para todos los demás partidos.

¿Cuál es el sentido de la campaña contra PM? Una posibilidad es producir un aumento importante de los votos blancos, nulos y viciados al grado de invalidar la elección. Pero PM no tiene una intención de voto tan grande, ni los destapes son tan contundentes (algunos no pasan de ser tentativos), ni el tiempo es ya suficiente para producir ese efecto, o acercarse a él.

Si el propósito es simplemente desvestir a PM de una parte de sus votantes más sensibles, lo más probable es que estos se dirijan hacia la izquierda, donde hacen buena falta. Pero por lo que vamos viendo, un efecto previsible de los destapes será pasar los votos de un candidato a otro, dentro de la propia matriz de votos preferenciales de PM.

El país está viviendo una verdadera inflación de destapes, que les quita a las revelaciones buena parte de su eficacia como arma arrojadiza. En todo caso las versiones críticas sobre la conducta de Julio Guzmán, si acaso cuajan, ya son más un tema del 2021 que del 2020. Por lo menos vista desde este martes, esa distancia en el tiempo parece una eternidad.