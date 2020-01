Elecciones 2020. Alberto De Belaunde, candidato con el número 6 por el Partido Morado (PM), se refirió a los casos que involucran al presidente de su partido, Julio Guzmán, y a su excompañero Daniel Mora. Sobre este último, el también excongresista aseguró que en su agrupación “no hay intocables” pues desde que se conoció el caso nadie ha puesto “paños fríos”.

“Nadie en el Partido Morado le ha puesto paños fríos en el caso Mora. Nadie ha querido blindarlo. En el Partido Morado no hay intocables. Una de las tragedias de la violencia familiar es que tú no sabes quien puede ser agresor […] Una vez que se sabe quien es el agresor es fundamental que no seamos indiferentes y cómplices. Yo estoy muy orgulloso de la actitud que tomó el Partido Morado. El mismo día expulsó a uno de sus fundadores. Si hay algo que es no negociable en el país es la lucha contra la violencia familiar”, declaró De Belaunde a La República.

Asimismo, el abogado contó que Julio Guzmán, líder del Partido Morado, “dio mucho espacio” a los invitados para tomar una posición sobre Daniel Mora y que ello demuestra que “no es necesario” que haya pronunciamientos “de manera individual”.

“Julio Guzmán fue quién le pidió la renuncia a Daniel Mora. Con Julio estuvimos coordinando todas las acciones. A nosotros los invitados nos dieron mucho espacio en esta decisión. Fue el partido a través de su secretario general y a través de sus órganos partidarios que comunicamos (sobre la separación de Mora) a través de una conferencia de prensa”, expresó.

Por otra parte, De Belaunde habló sobre la situación que atraviesa, Julio Guzmán, tras la difusión de unas imágenes el último domingo donde se le ve huyendo de un departamento en el distrito de Miraflores.

“Queda clarísimo que lo que hay es una campaña de demolición al mejor estilo de los 90 porque claro, aquellos que saben que vamos a llegar acabar con el blindaje a los Cuellos Blancos y sus aliados en la política. Aquellos que todavía no han sido tocados. Aquellos que saben que vamos a llegar a levantar el fuero a los ex congresistas. […] Están atacando sistemáticamente al Partido Morado en estas últimas semanas para tratar de desprestigiarnos", manifestó.