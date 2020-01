Por: Edgar Gamboa H.

A menos de una semana de las elecciones parlamentarias, el candidato del Partido Morado, Francisco Sagasti, conversó con La República sobre los retos del próximo Congreso y sus prioridades por el corto tiempo que tendrán para trabajar. También respondió sobre los casos de Julio Guzmán y Daniel Mora.

Este será un Congreso corto, que deberá priorizar ciertos temas. ¿Cuál es el primer reto para quienes resulten elegidos este fin de semana?

Lo primero es revisar los más de cuarenta decretos de urgencia emitidos por este Gobierno, enviándolos a las comisiones respectivas. Esto requiere una celeridad para nombrar las comisiones y un pedido especial para agilizar la propia revisión. De otra forma, podríamos empantanarnos durante muy largo tiempo y no abordar los otros problemas de carácter legislativo que son urgentes.

¿Y cuáles son esos otros problemas?

Por ejemplo, una de las cosas que es necesaria, y que ahora felizmente vemos que hay un consenso de todos los partidos políticos, es la necesidad de reformar la Ley General de Elecciones, porque no queremos llegar al 2021 con las mismas normas del 2016.

¿Y cómo lo harán?

Para hacer esto necesitamos cambiar la norma que dice que no se pueden modificar las reglas electorales un año antes de la elección. Esto tendría que hacer en abril y prácticamente no hay tiempo. Entonces, la primera ley que tendríamos que llevar lista y prácticamente consensuada antes de instalar el Congreso sería esta reforma para poder cambiar y modificar las leyes que van a regir las elecciones generales de 2021.

Habló de una primera ley de este nuevo Congreso. ¿Cuál será la segunda y tercera?

Urgentes tenemos leyes que tienen que ver con la forma de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, que más que todo es una norma. Luego, algo sumamente importante, es cómo reforzar al equipo que está luchando contra la corrupción, y aquí hay varias opciones, presupuestales, legislativas, que hemos estado revisando en el Partido Morado.

¿Confía en que alcanzará el tiempo?

Mira, si nos organizamos, bien. Y si el Congreso deja de lado las rencillas, las peleas, la pérdida de tiempo que hemos tenido por una mayoría que actuó en base al resentimiento y no en base al interés nacional, yo creo que podemos apelar a este Congreso corto, a personas que van a estar muy poco tiempo y saben que no van a ser reelegidas, que den lo mejor de sí durante este período, que dejen de lado sus diferencias y que logremos armar un consenso básico sobre el conjunto de reformas que el país necesita.

¿Su consigna, entonces, es lograr ese consenso?

Lo importante es empezar a abordar, por lo menos de manera muy preliminar en los temas sustantivos: seguridad es uno de ellos, que es fundamental y aquí se van a requerir algunos cambios de carácter legislativo. Luego tenemos salud, educación, y aquí vamos a tener, aunque le cueste aceptar a algunas personas, pero yo creo que vamos a llegar a un acuerdo al final, vamos a tener que actuar de la mano con el Ejecutivo, sin confrontaciones.

Finalmente: ¿Guzmán seguirá apoyando esta Campaña? De ser elegido Daniel Mora, ¿cuál será la posición de su partido?

El comité político se acaba de reunir y no he podido participar. Sobre Mora, ha sido algo muy doloroso, sumamente difícil, una decepción para muchos miembros (del partido). Apreciamos sus contribuciones, pero también condenamos su comportamiento. De ser elegido, ya veremos qué posición tomar. No tengo más que decir.