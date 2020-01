Las elecciones extraordinarias para el nuevo Congreso 2020 se ejecutarán este domingo 26 de enero, fecha convocada por el presidente Martín Vizcarra Cornejo al anunciar la disolución constitucional de la institución legisltiva.

La ciudadanía peruana tendrá el derecho y el deber de acudir a las urnas para elegir a sus nuevos 130 representantes del Parlamento, luego que el país estuvo casi cuatro meses en el periodo de interregno.

No obstante, el modelo de la cédula de votación para estos comicios será usada por primera vez y no se debe vincular a las usadas en los anteriores procesos electorales, esto debido a que solo se elegirán a los congresistas y no al jefe de Estado u otra autoridad pública.

¿Cómo votar en las elecciones 2020?

En los comicios de este domingo 26 de enero se usarán dos tipos de formas ara ejecutar el voto: el convencional con cédula de votación y el voto electrónico.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) elaboró un total de 26 modelos de cédula de sufragio, uno por cada circunscripción electoral, que llevará el nombre de todos los partido políticos que participan.

El cuerpo de la cédula está divido en dos columnas, la del lado izquierdo en la que aparecen el nombre de las 22 organizaciones políticas habilitadas. Aunque solo 21 de ellas continúan en carrera: Todos por el Perú fue excluido del proceso electoral.

En esta relación se encontrará el nombre de los partidos con letras de color negro y a su lado derecho el símbolo de la agrupación política impreso a full color.

Si el ciudadano quiere votar solo por el partido político y no por un candidato en particular, deberán marcar con una cruz (+) o un aspa (x) en el símbolo de la organización, solo en uno. No anula el voto si la marca sale de los márgenes del símbolo.

¿Cómo marcar el voto preferencial?

La columna derecha es para los que desean usar el voto preferencial. Esta parte está conformada por dos recuadros con fondo blanco al costado del símbolo de cada organización política.

La instrucción en la cédula de votación señala “Si desea coloque dentro de los recuadros uno o dos números de los candidatos de su preferencia”. Es decir, en la misma línea de la agrupación que elegiste, podrán escribir hasta dos números de los postulantes que más representen al elector.

Cabe precisar que en esta elección congresal solo se podrá votar por una organización política y hasta por dos de sus aspirantes, no por más de un partido.

Pasos para votar de manera convencioanl

Lo primero que debe hacer el elector es presentar su DNI al presidente de mesa, luego este fimará la cédula y la entregará la doblada. El ciudadano se deberá dirigir a la cámara secreta para emitir su voto

Culminada la votación, el poblador deberá depositar la cédula doblada en el ánfora, firmará y pondrá su huella dactilar en la lista electoral. Luego, le presidente de la mesa le entregará su DNI y el poblador deberá verificar que hayan pegado el holograma en su documento.

¿Qué es el voto electrónico y cómo usarlo?

El voto electrónico es una nuevo modalidad usada en las últimas elecciones, con la finalidad de agilizar el desarrollo de los comicios, así como su facilitar la contabilidad y el escrutinio de los votos. El ejercicio de la medida se basa en la Ley N° 28581 sobre procesos electorales y la Resolución Jefatural 000022-2016-J/ONPE.

El Voto Electrónico Presencial (VEP) se usará en 39 distritos de todo el país: 21 ubicados en Lima Metropolitana, 2 en el callao y otras 16 jurisdicciones a lo largo del interior del país repartidas de la siguiente manera. Para conocer la relación de estos visita AQUÍ.

Pasos para el voto electrónico

PASO 1

Cuando llegues a tu mesa de sufragio, identifícate entregando tu DNI al presidente de mesa y recibirás la tarjeta de activación para poder emitir tu voto.

PASO 2

Acércate a la cabina de votación e inserta la tarjeta de activación en la ranura del equipo electrónico. En la pantalla verás la cédula de sufragio con la lista oficial de partidos políticos, según tu jurisdicción. A continuación, presiona el símbolo de la agrupación de tu preferencia.

PASO 3

Automáticamente aparecerá la pantalla de voto preferencial. Presiona los números de los candidatos de tu elección, podrán ser 1 o máximo 2 por partido, pero no podrás votar por dos candidatos de dos partidos distintos.

En caso no desees votar por ningún candidato en específico, salta este paso y presiona el botón ‘siguiente’.

PASO 4

Verifica tu selección en la pantalla, y presiona la opción ‘confirmar’. En caso quieras rectificar tu decisión puedes tocar el botón ‘cambiar’, y volver a elegir a tus candidatos.

PASO 5

La máquina te entregará un voucher, que será la constancia física de tu voto electrónico. Retíralo junto a la tarjeta de activación y dirígete a la mesa de votación.

PASO 6

Devuelve la tarjeta de activación a los miembros de mesa y deposita la constancia de voto electrónico en el ánfora. Después recibirás tu DNI cono el holograma que acredite tu sufragio.

Las elecciones extraordinarias congresales fueron convocadas de manera excepcional por el presidente de la República, tras la disolución del Congreso, que fue decretada el 30 de setiembre de 2019. Para este proceso el Jurado Nacional de Elecciones permitió que excongresistas puedan postular, a pesar que en el referéndum se estableció que este acto estaba prohibido.