Elecciones 2020. Alberto De Belaunde, candidato con el número 6 por el Partido Morado (PM), respaldó al líder de su partido, Julio Guzmán, luego de que el último domingo se difundieran unas imágenes donde se le ve huyendo de un departamento en el distrito de Miraflores. Hecho ocurrido el pasado 28 mayo de 2018.

“El señor Julio Guzmán será candidato el 2021 y tendrá que responder muchas cosas y ganarse la confianza de la gente. Es importante saber que aquí hay un equipo que habla claro, no nos vamos a distraer de la campaña […] Vamos a ser muy claros. Con la información que hay el día de hoy. Daniel (Olivares) y yo le creemos a Julio Guzmán”, manifestó Alberto De Belaunde durante una entrevista en ATV+ junto con el también candidato del partido, Daniel Olivares.

Por otra parte, el excongresista refirió que Guzmán no postula para los próximos comicios parlamentarios del 26 de enero y que tienen muy claro como organización que deben llegar al Congreso. “El señor Julio Guzmán no es candidato en estas elecciones. Los candidatos somos Daniel y yo. Nosotros tenemos un equipo que ha hecho un plan de gobierno que tiene muy claro que tenemos que llegar al Congreso para acabar con los blindajes y enfrentar a las mafias”, expresó.

En esa misma línea, De Belaunde, consideró que hay intereses que no quieren ver al Partido Morado en el próximo Parlamento. “Acá tenemos clarísimo que no nos vamos a distraer y que el Partido Morado tiene la obligación moral de seguir trabajando para este domingo porque el domingo no podemos volver a tener un Congreso igual o más mala que el que se disolvió. Lo que quieren es que el Partido Morado se enrede toda esta semana”, agregó.

Por otro parte, el exparlamentario, negó que Julio Guzmán haya abandonado a una persona en peligro y que más bien les explicó que no regresó al lugar debido a que era "un incendio menor”.

“Se quiere construir una narrativa en la cual prácticamente se dejó a su suerte a esta persona y lo que dicen los documentos tanto de la Fiscalía como de la Policía Nacional es que no da a lugar a una investigación mayor o a acusación porque era un incendio menor”, subrayó.

En otro momento, De Belaunde aseveró que integrantes del Partido Morado, entre dirigentes e invitados, se reunieron con Julio Guzmán, quien brindó sus explicaciones de los hechos ocurrido en esa ocasión. “Creo que hay suficientes elementos de juicio para creer en su versión y no hay más elementos que puedan contrastar lo que ya ha dicho”, enfatizó.