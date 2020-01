El caso de Daniel Mora, acusado por su esposa de haberla golpeado, escaló a la Fiscalía, que inicia una investigación y sigue complicando al Partido Morado, cuestionado por no haber retirado su candidatura. A esto se suma el episodio de Julio Guzmán dejando un departamento que se incendiaba en el 2018 donde estuvo con una joven integrante de su grupo político.

La fiscal Lourdes Morales, del la Tercera Fiscalía Provincial Penal Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer, abrió investigación contra Mora por la comisión de presuntos actos de violencia en agravio de su esposa. El investigado y su cónyuge serán citados esta semana para dar sus versiones.

El caso, avanzado con lentitud desde la denuncia de Lilia Jaureguy, esposa de Mora, en marzo del año pasado, remece al Partido Morado en el último tramo de la campaña electoral. Jaureguy lo acusa de haberla cacheteado “rompiéndome la nariz” y en el piso “patearme varias veces en la pierna”. Estalló al difundirse la medida de protección del Poder Judicial, de abril del 2019, que ordena a Mora cesar el maltrato a su pareja y seguir terapia psicológica.

Aunque Mora negó a la prensa que haya violentado a su esposa, Jaureguy ratificó su denuncia del año pasado, en una entrevista a la emisora Latina.

No deja de ser candidato

Hasta el cierre de esta nota, Mora seguía siendo candidato, aunque expresó al partido su dimisión a seguir en carrera. “El órgano electoral ha aprobado su condición de postulante y es el único que puede aceptar la renuncia como candidato”, dijo el presidente del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro, Luis Carrasco, a Canal N.

“Debe apersonarse y legalizar su firma ante el secretario del Jurado Electoral. Es el único procedimiento válido para que se apruebe su renuncia (...). Si dice ‘quiero renunciar’ y no se acerca al JEE, está diciendo una falacia, una mentira con apariencia de verdad”, agregó.

Sin embargo, el plazo para retirar candidatos de carrera venció el 27 de diciembre, según el cronograma del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Tres días antes, el 24 de diciembre pasado, el JEE recibió un informe de la Corte Superior de Lima que advertía que Mora tenía este caso judicial sobre violencia familiar. No obstante, no hubo reacción oportuna que logre terminar su candidatura.

Ese estrecho margen de tiempo, con feriado de Navidad en medio, pudo haber sido aprovechado por el Partido Morado para frenar lo que se venía.

“Han podido tener un proceso sumario rápido y retirar la candidatura. El partido, habiendo tomado conocimiento de este caso y el de Áncash, ha podido accionar”, sostiene el abogado José Tello, del Instituto Peruano de Derecho Electoral.

“El Jurado no pudo haber hecho nada porque lo único que puede hacer que el Jurado excluya al candidato es una sentencia no declarada por delito doloso y lo de Mora no es sentencia”, añade el especialista.

Líder cuestionado

La revelación de que Guzmán dejó a una joven colaboradora al incendiarse el departamento donde tenían un encuentro poco claro también afecta a este partido a pocos días de la elección para el nuevo Congreso.

“Todos estos temas, al igual que el del señor Mora, se discuten en las instancias correspondientes y eso es lo que estamos haciendo. Se darán las informaciones oportunas que aclaren este hecho. Acá hay un aspecto estrictamente personal y otro político”, dijo Francisco Sagasti, dirigente y candidato del Partido Morado en la emisora RPP.

Todo el lunes, una día después de difundirse los hechos del incendio del departamento, Guzmán estuvo en silencio público. Empero, estuvo respondiendo en una reunión del partido en que se concluyó mantenerlo a la cabeza, pero también hubo reproches y mea culpa.

Piden licencia a Julio Guzmán

- Julio Guzmán dio explicaciones a dirigentes de su partido. Algunos pidieron que se tome un licencia del liderazgo del partido. Sometido a consideración del grupo, por mayoría se decidió mantenerlo en la presidencia.

- “Le hemos preguntado todo lo que tenemos que preguntar. Como le dijeron que estaba controlado (el incendio), no hubo por qué exponerse. No abandonó a nadie. (...) Tendrá que recomponer su relación con la ciudadanía. (...) No ganó la posición de que tome licencia”, contó Zenaida Solís, dirigenta y candidata del partido, en Canal N.

Demora de PJ

- A la Fiscalía. Aunque la medida de protección a favor de la esposa de Mora dice que el caso se envíe a la Fiscalía, el Poder Judicial recién lo hizo este lunes 20. Se demoró nueve meses.