El fiscal supremo Pablo Sánchez anunció anoche que a fines del próximo mes presentará su informe final sobre el caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que involucra a tres integrantes de la Junta de Fiscales Supremos y al destituido juez supremo César Hinostroza, actualmente en España.

En declaraciones al programa 2020 indicó que su indagación está avanzada en un 60 a 70 por ciento y que sospecha que la organización delictiva sigue operando porque hay “cierta comunicación” entre ellos, incluyendo a Hinostroza, con el fin de hacer “una defensa conjunta como ocurre en estos casos”.

Respecto a ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, explicó que de acuerdo a los datos y elementos de prueba que se han recopilado se trata de personas que se reunían expresamente para hacerse favores entre sí y así copar el poder en el sistema de justicia.

“Se reunían para hacerse favores entre sí y llegar al poder nombrando y evaluando a la gente que trabaja en justicia penal y hacerse de un grupo de trabajo indebido e ilegal”, señaló el magistrado.

Explicó que a pesar de que el papel de Hinostroza “era vital” en la organización “que nació como una hermandad en que yo te ayudo y luego tu me ayudas”, el nivel jerárquico de todos era horizontal. “La idea era tener el manejo del aparato judicial en términos indebidos e ilegales. Hay personajes importantes en la misma línea”, aseveró.

Sobre la indagación a los magistrados Pedro Chávarry, Víctor Raúl Rodríguez Monteza y Tomás Gálvez, quienes integran la Junta de Fiscales Supremos y se sospecha que forman parte de la banda de ‘Los cuellos Blancos del Puerto’, Sánchez refirió que su trabajo avanza “a paso firme” para determinar la responsabilidad.

No obstante, refirió que sus pares han demostrado su incomodidad por las indagaciones y hace una semana Tomás Gálvez presentó una recurso de hábeas corpus para detener la indagación.

Además, aseguró que ha recibido mensajes que toma como amenazas subrepticias y que su familia es objeto de un seguimiento para encontrar alguna anormalidad o hecho indebido.

“Hay mensajes subrepticios, pero no le hago caso, preguntan por mi familia, han averiguado sobre el trabajo de mi familia, es una forma oculta para generar un temor. Pero no me van a encontrar nada”, concluyó el fiscal Sánchez.

Evaluación parcial de jueces y fiscales

- El fiscal Pablo Sánchez, también presidente de la Academia de la Magistratura (AMAG), se reunió con el presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Aldo Vásquez, para coordinar el trabajo conjunto en la evaluación parcial del desempeño de jueces y fiscales.

- Al respecto, Sánchez explicó que ambas instituciones tienen la tarea conjunta de evaluar cada tres años y seis meses a los jueces y fiscales. Anunció que la AMAG presentará una serie de proyectos de ley referidos al presupuesto institucional y reforma administrativa.