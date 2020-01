Consejo Regional de Lambayeque rechaza asesores y asistentes otorgados por gobernador

El pleno del Consejo Regional de Lambayeque rechazó la resolución ejecutiva regional firmada por el gobernador Anselmo Lozano Centurión donde les otorga tres asesores y pedirá la suspensión del citado documento hasta que se resuelva el proceso judicial en la Sala Civil de Chiclayo.

Luego de la firma hecha por el gobernador regional para autorizar que tres abogados, que ya trabajaban como servidores en el Gobierno Regional, brinden asesoramiento y apoyo legal a los consejeros, los consejeros regionales realizaron una reunión donde debatieron la propuesta.

Es preciso menciona que, el artículo 132 , inciso 2 dice que, ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes del poder judicial. Si los consejeros cuestionan que no les dan asesores ni asistentes en un proceso judicial, ellos deben aceptar esta resolución ejecutiva regional. Por ello, el legislativo regional decidió por unanimidad pedir la suspensión de dicha resolución.

Según Victor Luna Victoria, asesor legal externo de los consejeros demandantes, la autoridad regional no debió emitir ninguna resolución porque, de acuerdo al artículo 410 del código penal, podría ser denunciado por avocamiento indebido.

Por su parte, el consejero Delegado Óscar Carpena dijo que, mientras haya un juicio pendiente no puede haber ningún pronunciamiento del gobernador, por ello, deberán esperar que se resuelva la medida cautelar. ''Por eso no hemos aceptado que el gobernador nos de tres asesores, lo cual no estamos de acuerdo porque son personas que están trabajando del Gobierno Regional de Lambayeque (GRL) y tienen ya una función establecida''.

''El gobernador no ha sido asesorado, porque le puede traer consecuencias en su persona. no vamos a iniciar acciones legales, solo le pediríamos que suspenda y a esperar la medida cautelar que se pronuncie el Poder Judicial'', mencionó.