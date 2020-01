De Belaunde sobre situación de Guzmán: “Hay una campaña de demolición al estilo de los 90s"

Elecciones 2020. El candidato con el número 6 por el Partido Morado (PM), Alberto De Belaunde, se refirió este martes a la situación que atraviesa el líder de su organización, Julio Guzmán, luego de que el último domingo se difundieran unas imágenes donde se le ve huyendo de un departamento en el distrito de Miraflores. Sobre ello, el también excongresista, afirmó que “hay una campaña de demolición al mejor estilo de los 90s".

“Queda clarísimo que lo que hay es una campaña de demolición al mejor estilo de los 90s porque claro, aquellos que saben que vamos a llegar acabar con el blindaje a los Cuellos Blancos y sus aliados en la política. Aquellos que todavía no han sido tocados. Aquellos que saben que vamos a llegar a levantar el fuero a los ex congresistas. […] Están atacando sistemáticamente al Partido Morado en estas últimas semanas para tratar de desprestigiarnos. Evidentemente la crítica es válido y necesario en una democracia, pero claramente hay dobles y triples estándares para otras listas del parlamento que están pasando piola”, manifestó De Belaunde a La República.

Por otro lado, el también excongresista, no quiso referirse a los descargos que hizo el líder de su partido a la interna No obstante, consideró que Julio Guzmán “debe demostrarle a la ciudadanía” que la percepción generada en los medios de comunicación “no es la adecuada”.

“El señor Guzmán lo que hizo fue darnos su versión. Nos dio los elementos que no están en el reportaje como los documentos fiscales y la comisaría para demostrar que no había peligro ni tal. Acá hay un problema que va a tener Julio Guzmán serio. En el sentido de que tiene que demostrarle a la ciudadanía que la percepción pública que se ha generado justa o injusta no es la adecuada”, expresó.

En esa misma línea, afirmó que Guzmán no es el candidato a elegir en estas elecciones congresales 2020 e insistió en que “al mejor estilo noventero” hay una persecución y ataques contra el Partido Morado.

“El señor Julio Guzmán no es candidato en estas elecciones somos nosotros. Somos nosotros por el que la gente debe votar el día domingo. El señor Julio Guzmán tendrá que aclarar todo lo que tenga que aclarar. Pero esto es claramente al mejor estilo noventero de un tema hace más de un año sacado a una semana de las elecciones para dañar a la única bancada que garantiza una lucha anticorrupción y lucha contra los blindajes en el Congreso”, enfatizó De Belaunde.