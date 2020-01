La tantas veces cuestionada universidad Telesup, cuyo licenciamiento fue denegado hace poco por la Sunedu, desembolsó más de un millón trescientos mil soles (S/ 1’300,000) por los derechos de autor de las obras jurídicas de dos personajes a quienes dio trato de escritores de éxito. Esos autores fueron nada menos que Guido Aguila Grados e Iván Noguera Ramos, dos de los exconsejeros del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Así lo reveló un reportaje del programa Cuarto Poder, que tuvo acceso a más de una veintena de contratos por la adquisición de derechos de autor. Dichos contratos fueron firmados entre los años 2016 y 2017, cuando Guido Aguila e Iván Noguera ya eran integrantes del CNM, y cuando Aguila era el presidente de esta institución.

En el caso de Guido Aguila, Telesup firmó catorce contratos para la cesión de los derechos de igual número de libros, al valor de 30 mil soles por cada título, por un plazo de cinco años. El primero de esos contratos se firmó el 9 de julio del 2016, y el último, el 1° de diciembre del 2017. En ese año y medio, Telesup, representado por José Luis Luna Morales, hijo mayor de José Luna Gálvez, le pagó al entonces presidente del CNM la suma de cuatrocientos veinte mil soles (S/ 420,000).

“El hijo de Luna, de 32 años, postula hoy al Congreso de la República por el partido de su padre, Podemos Perú. La semana pasada América Televisión reveló un registro de 500 llamadas entre el joven Luna y un grupo de los llamados “hermanitos” investigados por el caso ‘Cuellos Blancos’, algunos, del antiguo CNM”, apunta el reportaje emitido ayer.

Derecho en ‘Rock’

Para poner a prueba si la inversión de Telesup se justificaba en las ventas de su fondo editorial, el autor del reportaje acudió a una de las librerías más importantes de Lima, donde encontró solo uno. “Allí estaba el título ‘Derecho Penal. Parte general. Tomo I’, de Iván Noguera Ramos. Una edición del año 2018. Lo curioso es que el texto no tiene por ningún lado el sello de la Universidad Telesup, a pesar de que el 23 de enero del 2018 el doctor Noguera y Telesup firmaron un contrato de cesión de derechos de autor y auspicio de obra jurídica por ese y cinco libros más, además de cuatro artículos, por la suma de S/ 199.500”.

En total, el llamado ‘Doctor Rock’ firmó trece contratos por un total de S/ 889.734, entre noviembre de 2015 y enero de 2018. Le pagaron más del doble de lo que a Aguila. Sin embargo, el 16 de mayo de 2017 le cedió a Telesup los derechos de otra obra suya: El interrogatorio y la entrevista, por S/ 50.140. El texto no solo no está en la web ni en la Biblioteca Nacional, tampoco se encuentra en la biblioteca virtual de Telesup.

En la Biblioteca Nacional, Telesup tiene registrados de manera oficial 49 títulos. De ellos, 39 son de Iván Noguera o de Guido Aguila. Solo diez son de otros autores. “¿Qué motivaciones tuvo José Luna Gálvez para hacer esos desembolsos? Quién sabe si las mismas motivaciones que le permitieron en la ONPE la inscripción de su partido. Quién sabe”, concluye el reportaje.

Guido Aguila: “Soy un autor reconocido”

- Cuarto Poder buscó la versión de todos los involucrados, pero solo obtuvo la respuesta del expresidente del CNM Guido Aguila. “Habrán podido mellarme en el ámbito funcional, lo que quieran, pero no en la docencia. Usted puede preguntar a cualquier magistrado del Perú que me conozca o a cualquier abogado del Perú y no le va a poner en tela de juicio mi capacidad docente ni mucho menos mi capacidad para poder escribir las cosas. No, no está bien que yo lo diga, pero, sobre ese tema, es mi logro profesional, yo soy un profesional reconocido”, declaró, a manera de justificación por los jugosos contratos que firmó con Telesup.