Reacio. El secretario general de Solidaridad Nacional, Rafael López Aliaga, consideró como un "intento de humillación” la resolución emitida por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 de solicitar a su agrupación política las disculpas públicas al postulante de Juntos por el Perú (JP), Julio Arbizu, tras actos de racismo por un miembro de su partido. “...la humillación a la que nos quiere someter este Gobierno dictatorial tipo montesinista, está repitiendo todo el esquema”, dijo López Aliaga durante un diálogo en Exitosa.

En efecto, Solidaridad Nacional informó este lunes por medio de sus redes sociales su negativa de brindar disculpas públicas a Julio Arbizu, quien sufrió discriminación por el candidato Mario Bryce, pues este último le entregó dos jabones al exprocurador anticorrupción al término del debate que tuvieron ambos en El Comercio de cara a las elecciones congresales 2020.

Asimismo, el JEE de Lima Centro emitió una resolución donde precisa que: “La organización política Solidaridad Nacional debe en acto público en conferencia de prensa, pedir disculpas públicas al candidato Julio César Donato Arbizú González, de la organización política Juntos por el Perú, y en el mismo acto deplorar la conducta discriminatoria que realizó su candidato Mario Bryce Arrue, acción que deberá realizar dentro del plazo de dos (2) días calendario”.

En esa misma línea, López Aliaga, reafirmó su postura de que en el Perú se está “vulnerando el derecho a pensar diferente” y que la entidad electoral está cometiendo un error por el pedido de disculpas públicas a Arbizu.

De igual manera, aseguró que "el huracán bolivariano en el Perú es un hecho”. "Me reafirmo, me han puesto una multa de 350 mil soles este Gobierno dictatorial, me mantengo en mis convicciones ideológicas, yo sí creo que ya ni se puede pensar en este país, estamos fregados, el huracán bolivariano en el Perú es un hecho”, declaró al citado medio.

Investigación

Cabe recordar que el Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra el candidato de Solidaridad Nacional (SN), Mario Bryce, por “actos de discriminación”. Esto ocurrió tras el debate que sostuvo el último 7 de enero con el postulante de Juntos por el Perú (JP), Julio Arbizu.

Es así que la Fiscalía determinó que Bryce habría infringido el Artículo 323° del Código Penal que señala como incitación a la discriminación por:

“…actos de distinción, exclusión, restricción o preferencia que anulan o menoscaban el reconocimiento, goce o ejercicio de cualquier derecho de una persona o grupo de personas reconocido en la ley, la Constitución o en los tratados de derechos humanos de los cuales el Perú es parte, basados de género, idioma, religiosos, nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad de género, idioma, identidad étnica o cultural, opinión, nivel socio económico, condición migratoria…”, entre otros aspectos.