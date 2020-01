El presidente del Partido Morado, Julio Guzmán, se pronunció el último domingo 19 de enero sobre los cuestionamientos en su contra debido a su presunto escape de un incendio en un departamento de Miraflores.

De acuerdo a las imágenes difundidas por Panorama, en mayo del 2018, el aspirante a la Presidencia de la República salió corriendo el edifico donde estuvo reunido con Liliana Acurio, fundadora del Partido Morado en Cusco, cuando el incendio ya se había iniciado.

Según el programa periodístico, la emergencia se originó por la ubicación de velas debajo del televisor, artefacto que explotó en una de las habitaciones.

En declaraciones para Cuarto Poder, Guzmán Cáceres rechazó que haya existido un acto de infidelidad en la reunión con su compañera de partido, y que, por el contrario, ambos almorzaban tranquilos hasta sentir el olor a quemado.

“Lo de las velitas, a la única que le debería interesar debe ser mi esposa. Las explicaciones se las di a ella ese mismo día. Me parece que este es un caso personal”, expresó.

Consultado por su salida del edificio, Julio Guzmán indicó que tomó esa decisión para pedir ayuda a su seguridad personal, personal que, según indicó, no estaba, y que no regresó porque recibió una llamada de su amiga, quien le comunicó que “todo estaba controlado” y que no era necesario que regrese.

“Salgo de ahí, busco y mi seguridad no está. Y después de minutos, recibo una llamada de la señorita donde me dice: 'Julio, todo está controlado, ya llamamos a los bomberos, no es necesario que vengas, pero sí es necesario que podamos resolver este tema legal, porque hay una serie de cosas que ver con la indemnización y la propietaria”, agregó el líder del Partido Morado.