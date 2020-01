Juan Sheput: “Julio Guzmán no está calificado para gobernar”

El exparlamentario Juan Sheput utilizó su red social para criticar al líder del Partido Morado, Julio Guzmán, por el incidente que tuvo en mayo de 2018.

El dominical Panorama reveló que se encontró en un departamento de Miraflores con una correligionaria, identificada como Liliana Acurio, alrededor del mediodía.

La reunión se frustró luego de que se iniciara un incendio en el lugar producto de una vela encendida que se encontraba cerca de un televisor.

Tras el comienzo del siniestro, las cámaras del edificio registran que Julio Guzmán abandona el lugar y no regresa. De acuerdo a su versión, fue a buscar ayuda, y optó por no volver debido a que su acompañante le dijo que todo ya se había solucionado.

“Salgo de ahí, busco y mi seguridad no está. Y después de minutos, recibo una llamada de la señorita donde me dice: 'Julio, todo está controlado, ya llamamos a los bomberos, no es necesario que vengas, pero sí es necesario que podamos resolver este tema legal, porque hay una serie de cosas que ver con la indemnización y la propietaria”, manifestó Julio Guzmán para Cuarto Poder.

A su turno, Juan Sheput tildó de cobarde al político y sostuvo que no está calificado para ser el gobernante del Perú.

“Para aquellos que defienden a Julio Guzmán diciendo que no huyó sino fue a pedir ayuda. Lo lógico es que él se quede a afrontar el incendio en la habitación y fuera la señorita quien saliera a pedir ayuda. El líder del Partido Morado actuó cobardemente”, aseveró.

“Además a quien le prestan el departamento es a Julio Guzmán y no a la señorita. Lo alquila y se lo presta un amigo del BID. Ni él ni su partido morado está calificado para gobernar ni tener responsabilidades de Estado. No tienen temple, son de doble moral”, agregó Juan Sheput.

El Partido Morado nuevamente es cuestionado en menos de una semana. Hace unos días se supo que Daniel Mora fue denunciado por su esposa por violencia familiar en 2019.

Debido al hecho, el excongresista ha renunciado a su candidatura. No obstante, el Jurado Nacional de Elecciones no aceptó su retiro.