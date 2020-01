Elecciones Congresales 2020 HOY EN VIVO | Este domingo 26 de enero los peruanos acudirán a las urnas para elegir a los 130 congresistas que complementarán año y medio del periodo legislativo. Repasa las últimas noticias a 6 días de los comicios.

Ya terminado el proceso de capacitaciones de miembros de mesa y el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se anunció que los candidatos solo podrán desplegar sus campañas políticas hasta este viernes 24.

Daniel Mora: esposa ratifica denuncia de violencia familiar

Lilia Jaureguy, esposa del candidato al Congreso en estas elecciones, aseguró que la denuncia presentada data de 2019. “Los hechos han ocurrido. No tengo afán de hacerle absolutamente daño a nadie, pero sí me veo en la obligación de decir que todo lo que dije en la denuncia es verdad”, contó al programa Punto Final.

El Octavo Juzgado de Familia dispuso que Mora Zevallos sea sometido a tres meses de terapia psicológica, “a efectos de lograr el control de sus emociones e impulsos".

A raíz de la denuncia y los cuestionamientos, el excongresista depuso de su candidatura ante el JNE, sin embargo, el órgano electoral lo declaró improcedente.

Se registran 53 candidatos con procesos abiertos por diversos delitos

Los candidatos al Congreso de la República de las elecciones del 26 de enero presentan denuncias por delitos de corrupción, tráfico de drogas y terrorismo.

Los aspirantes a parlamentarios que tiene procesos por delito de tráfico de drogas son César Jara Quispe del partido Frepap de Cajamarca, Fabiola Ganoza Nieto de Perú Nación de San Martín y Javier Rodríguez Maceda de Perú Patria Segura de Tumbes.

Alianza para el Progreso cuenta con 7 postulantes denunciados, luego está Fuerza Popular con 6 y Vamos Perú y Patria Segura con 4. Les siguen las agrupaciones que tienen tres procesados: Unión por el Perú, Renacimiento Unido Nacional, Perú Nación, Partido Popular Cristiano, y Juntos por el Perú.

PUEDES VER Ministerio de la Mujer señaló haber atendido a esposa de Daniel Mora luego de sufrir agresión

Finalizó debate de candidatos al Congreso

Los postulantes de Alianza para el Progreso (APP), Somos Perú, Partido Aprista Peruano, Solidaridad Nacional, Renacimiento Unidad Nacional, Perú Nación y Unión Por el Perú concluyen con la tercera jornada del debate de candidatos al Congreso de la República el domingo 19 de enero.

El 43 % de ciudadanos viciaría su voto este 26 de enero

El 43 % de los peruanos no elegiría a ningún partido o candidato, reflejándolo en votos en blanco o viciado en las elecciones, de acuerdo a una encuesta de Ipsos Perú.

En Lima, el 50% llevaría acabo este tipo de votaciones, mientras que en las regiones peruanas sería del 40%.

“Normalmente, en las elecciones parlamentarias el blanco y viciado es elevado, pero anda alrededor del 20% o 25%. Podríamos proyectar que se va a reducir, pero será mayor a lo habitual. Hay demasiadas opciones en una campaña donde ningún partido es muy fuerte. Está muy dispersa la información, por eso muchos no escogen", sostuvo el presidente de la entidad, Alfredo Torres.

Julio Guzmán abandonó incendio en Miraflores

El líder del Partido Morado, Julio Guzmán, huyó tras percatarse del incendio del departamento en el que se encontraba con la fundadora de la agrupación en Cusco, Liliana Acurio Medina, según se puede ver en las imágenes de un informe realizado por Panorama.

Guzmán replicó en Cuarto Poder y confirmó que estuvo en el lugar almorzando con la abogada de 36 años. “Sobre este caso, la única que necesita explicaciones es mi esposa”, afirmó, y argumentó que salió para buscar ayuda en sus agentes de seguridad, pero que Acurio le comunicó que ya todo estaba en orden.

PUEDES VER Solidaridad Nacional insiste en no disculparse tras discriminación contra Julio Arbizu

Solidaridad Nacional apela fallo que lo exhorta a pedir disculpas

Solidaridad Nacional anunció vía Twitter que apeló el fallo emitido por el Jurando Electoral Especial de Lima (JEE), el cual le solicita que pida disculpas a Julio Arbizu por el presunto acto de discriminación de parte del postulante al Congreso de su partido, Mario Bryce.

Como se recuerda, durante un debate del 7 de enero en el marco de las elecciones, Bryce hizo entrega de dos jabones al candidato de Juntos por el Perú, quien denunció que correspondería a un acto de discriminación.

“El señor está haciendo una alusión a mi color de piel porque esa es la razón que utiliza muchísima gente en redes para decir que yo no me baño y bueno tengo que decir que yo me baño todos los días, señor Bryce”, argumentó Arbizu.

ONPE desmiente contratación de empresa para Voto Electrónico

A través de un comunicado, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) calificó de falsa la información que circula en redes sociales sobre la contratación de la empresa Smartmatic para hacerse cargo del Voto Electrónico Presencial en las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020.

“Rechazamos afirmaciones irresponsables que tratan de confundir al electorado que hará uso de este moderno sistema de votación en 39 distritos del país”, remarcó el órgano electoral.

JNE: Candidatos a las Elecciones Congresales 2020

Conoce la lista completa de postulantes a las Elecciones Congresales 2020 y su respectivos partidos en el siguiente documento.

Listas de candidatos de 22 partidos. by Política LR on Scribd