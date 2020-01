Más problemas en Solidaridad Nacional. La candidata al Congreso por dicho partido Yeni Vilcatoma empleó su cuenta de Twitter para explicar la razón de su ausencia en el debate de postulantes al Parlamento de este domingo 19.

Yeni Vilcatoma iba a ser una de las 3 personas que representarían a Solidaridad Nacional en el evento; no obstante, fue reemplazada por Nelly Cuadros poco tiempo antes del inicio.

Al respecto, la exintegrante del fujimorismo indicó que el cambio de última hora fue una decisión de la jefa de campaña y no fue con su consentimiento. Manifestó también que Nelly Cuadros usurpó su puesto en el debate.

“Sí estaba inscrita, mi asistencia fue confirmada pero mi lugar fue usurpado por Nelly Cuadros, sin respeto alguno por las reglas del debate. ¡La jefa de campaña hace lo que le da la gana!”, escribió.

“Envié mis propuestas legislativas como se me pidió, para el tema anticorrupción pero no me permitieron participar. Además, se publicó a través de la cuenta del partido que Nelly Cuadros estaba acreditada, lo cual era falso”, añadió Yeni Vilcatoma.

Días antes, Vilcatoma tuvo fuertes calificativos en contra de Rosa Bartra, también postulante al Congreso por el partido de Luis Castañeda Lossio (hoy con impedimento de salida). La acusó de ser “manipuladora”.

“Yo discrepo totalmente de Rosa Bartra; para mí es una persona mentirosa y manipuladora, totalmente, sí. No convivimos. (Estar en Fuerza Popular) no ha sido convivencia, nunca hemos convivido. […] Un hola, nada más, un par de veces en una mesa", explicó Yeni Vilcatoma.

Hasta ahora, ningún miembro de la directiva de Solidaridad Nacional se ha pronunciado sobre los enfrentamientos entre Yeni Vilcatoma y las otras dos candidatas.