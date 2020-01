Torres, Mora y Mayhua: Inmunidad parlamentaria en debate

Según el candidato del APRA, trabajará para favorecer los sectores más vulnerables de la sociedad, por lo que reafirmó su compromiso con el pueblo aprista y todos los peruanos. Harold Mora de llegar al Congreso no blindará a nadie y Emilio Mayhua quiere profundizar en temas de salud, precariedad laboral y educación.

Inmunidad parlamentaria

El APRA históricamente ha defendido la inmunidad parlamentaria como un principio del derecho parlamentario. José Torres aseguró que este mecanismo es intrínseco, pero reconoció que debe ser regulado.

Podemos Perú eliminará la inmunidad de arresto y de proceso si logran llegar al Congreso para así evitar más daño a la institución. Asimismo, indicó que el Tribunal Constitucional se deberá de encargar de resolver la inmunidad de fiscalización, lo cual evitará más blindajes.

Se debe limitar y no eliminarla. Para Emilio Mayhua, es necesario que el congresista pueda tener una protección frente a sus labores de fiscalización.

PUEDES VER Elecciones 2020: últimas noticias de los comicios de este domingo

Union civil -Matrimonio igualitario

El partido de Haya de la Torre no posee una postura orgánica sobre este tema, no obstante, resaltó que son respetuosos, por lo que se propondrá un debate interno primero. Torres alegó que la unión civil no es tan fundamental en la política nacional con la coyuntura que el Perú enfrenta.

Financiamiento de campañas

Para el candidato de Podemos Perú, es relevante que los partidos políticos puedan informar a los órganos competentes seis meses antes de los comicios todo lo que obtendrán a base de donaciones o actividades para así evitar más aportes ilegales.

Asimismo, señaló que de los 36 candidatos del partido es el único que no tiene un panel publicitario y, además, resaltó que como Harold Mora no le debe nada a nadie.

Sueldo de congresistas

El número 15 de Frente Amplio considera que un congresista debe de ganar igual que un maestro o cualquier servidor público. Mayhua afirmó que todos los partidos políticos que lleguen al Congreso deben de generar un proyecto de ley para reducirlos.

En el mismo marco, cuestionó que algunos excongresistas aleguen que no les alcanza el sueldo de parlamentario.

Para más información, visita la página web de RTV https://rtv.pe