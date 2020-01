El último debate de candidatos para el Parlamento por Lima estuvo marcado, en varios momentos, por mensajes demagógicos, falsedades e incoherencias, además de promesas cuya ejecución, en la práctica, le corresponde al Poder Ejecutivo.

Una de las ofertas demagógicas fue lanzada por José Vega Antonio, número 2 de Unión por el Perú, quien dijo que impulsaría la pena de muerte para los violadores y sicarios. De hecho, el Perú forma parte del Pacto de San José de Costa Rica y ha asumido obligaciones en términos de respeto a la vida.

En cuanto a incoherencias, la postulante Nelly Cuadros, de Solidaridad Nacional, propuso cadena perpetua para los corruptos. De hecho, ella ya fue congresista y nunca presentó un proyecto de ley con dicho planteamiento. Al contrario, formó parte de Fuerza Popular, bancada que blindó al fiscal Gonzalo Chávarry y miembros de la organización ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

En otro momento, su colega Rosa Bartra habló en defensa de los peruanos en el exterior, sin embargo, cuando presidió la Comisión de Constitución en el Parlamento disuelto sacó una ley que eliminaba el derecho de sufragio de quienes residían en el extranjero.

Por su parte, Omar Chehade, postulante de Alianza para el Progreso, habló de la necesidad de eliminar la inmunidad parlamentaria, aunque no hizo un mea culpa por el desempeño de este partido en el anterior Congreso, que tuvo, incluso, a Richard Acuña como beneficiario directo de la inmunidad parlamentaria, con lo cual evadió una investigación fiscal por el presunto delito de falsificación.

En cuanto a falsedades, la postulante de Unión por el Perú Carmen Huidobro Espinoza sostuvo que el líder de su partido, Antauro Humala, está detenido por luchar contra la corrupción. Sin embargo, la condena de cárcel fue dictada por crímenes cometidos en contra de policías en la asonada del ‘Andahuaylazo’.

Por su parte, Mauricio Mulder, postulante del Partido Aprista Peruano, calificó como “ilegal” el cierre del Congreso, aunque ya la instancia del Tribunal Constitucional se pronunció en el sentido de que esta decisión adoptada por el presidente Martín Vizcarra tiene un carácter constitucional.

Reforma política y electoral

José Olarte Panduro | N° 16 - Perú Nación

"Se va a aplicar la bicameralidad, que va a tener representación en las 196 provincias. Ahí vamos a encontrar el déficit que el Estado tiene a nivel nacional. Habrá que crear una cámara de diputados y una cámara de senadores. También planteamos la eliminación de la inmunidad parlamentaria y el sueldo congresal”.

José Vega Antonio | N° 1 Unión por el Perú

“Nuestra propuesta fundamental es el cambio de la Constitución. Ahí podemos discutir la bicameralidad. Pero nuestros flagelos más grandes son la corrupción e inseguridad ciudadana (...). Por eso para nosotros es prioridad cambiar la Constitución y restablecer la pena de muerte para los violadores”.

Guillermo Ruiz Guevara | N° 3 Renacimiento Unido Nacional

“Vamos a incorporar a los peruanos en el extranjero que no tienen representación (en el Congreso). Sus representantes, por ejemplo, ayudarán a que sus productos tengan presencia en el extranjero a través de leyes. Pero la solución está en mejorar la calidad de los congresistas”.

Rennán Espinoza Rosales | N° 1 Somos Perú

“Somos Perú va a impulsar que la ejecución de la norma sea inmediata. No podemos esperar once años. A quién se le pudo haber ocurrido que en once años recién habrá participación igualitaria entre hombres y mujeres. Necesitamos aplicarlo de una vez. Necesitamos empoderarlas”.

Omar Chehade Moya | N° 1 Alianza para el Progreso

“Es importante que tengamos mejores leyes. Este Congreso unicameral ha fracasado. No hay un Senado reflexivo. En un Congreso bicameral de 800 leyes, 25 o 30 leyes son observadas por el Ejecutivo. Propondremos una bicameralidad que no origine más gasto, un Senado que tenga una visión de Estado”.

Mauricio Mulder Bedoya | N° 1 Partido Aprista Peruano

“Todo lo que hablamos no sirve para nada mientras no tengamos una reforma de partidos políticos. Mientras tengamos ese tipo de partidos políticos que son la mayoría, nada va a cambiar, son ellos quienes tienen que representar. Si no los reformamos, esto no va servir. Menos partidos”.

Rosa Bartra Barriga | N° 1 Solidaridad Nacional

“En Solidaridad Nacional reconocemos la capacidad plena de la mujer. Por lo tanto, apostamos a que los mejores participen. Creemos en la capacidad al servicio del pueblo. Queremos mayor participación de las mujeres, tratémosla de acuerdo a su capacidad y no discriminándolas por sus ideas”.

Sistema de justicia y lucha de anticorrupción

Francisco Diez-Canseco Távara | N° 1 Perú Nación

“Hace 40 años que el Perú está manejado por una clase política corrupta (...). Hay que abrir los ojos a la ciudadanía, informarlos. Por eso, planteamos la creación del Consejo Nacional de Moral Pública. Esta institución puede reemplazar a la Comisión de Ética del Congreso”.

Carmen Huidobro Espinoza | N° 4 Unión por el Perú

“Tenemos la obligación de traer abajo la Constitución, porque esa Constitución ha legitimado la corrupción. Los últimos seis presidentes están investigados por corrupción. Para nosotros es vital que esta Constitución sea derogada, esta Constitución legitimó a Alberto Fujimori”.

Guillermo Olivera Díaz | N° 33 Renacimiento Unido Nacional

“No soy orador, pero sí un artesano de la palabra que privilegia la justicia. Nosotros, en materia de corrupción, no somos ingenuos, todos los que antecedieron se llenan la boca con la lucha anticorrupción. Mi primera medida sería presentar una denuncia constitucional contra María Zavala”.

Guillermo Aliaga Pajares | N° 3 Somos Perú

“Consideramos que se debe transparentar toda la información pública. En Somos Perú escuchamos a la población. Somos conscientes de que no queremos llegar al Congreso con las mismas personas que ya nos defraudaron antes. Planteamos la revocatoria a congresistas”.

Miguel Ferreyra S. | N° 15 Alianza para el Progreso

“La corrupción nos ha dejado una situación desfavorable; para afrontarla, la transparencia es una herramienta que debemos trabajar a todo nivel. Queremos un país moderno en el que la tecnología permita tener acceso a toda la información del Estado a fin de que el ciudadano pueda vigilar”.

Renzo Ibáñez | N° 18 Partido Aprista Peruano

“Pretendemos revisar la ley de Trasparencia, también de Perú compras. Necesitamos que las autoridades sean elegidas por concurso público y refrendadas por el próximo Parlamento. Para el Apra no existe democracia y queremos asegurar el equilibro de poderes para transparentar las cuentas del Estado”.

Nelly Cuadros | N° 4 Solidaridad Nacional

“La reforma de la justicia es fundamental, es de justicia reflexionar de la corriente ideológica que viene instalándose. Tenemos planeamientos para reemplazar el enfoque de género por el de valores, vamos a fomentar la defensa de la familia. Somos un país conservador. Planteamos cadena perpetua para los corruptos”.

Cierre de brechas

Diana Ricalde Guerrero | N° 2 Perú Nación

“Ya tenemos una ley de salud mental, pero hay que asegurar su cumplimiento. Los males mentales son los que originan casos de violencia, principalmente de las mujeres, por eso hay que atenderlos (...). Sobre el sistema previsional, vamos a fiscalizar a la ONP y a las AFP para que se paguen pensiones más justas”.

Carlos Repetto C. | N° 17 Unión por el Perú

“En el país no respetamos las leyes. Por eso se originan los accidentes. No hay una fiscalización para las leyes y eso ocurre porque la corrupción se da en todo nivel con las coimas. Debemos acabar con la corrupción. Proponemos la ley del profesional administrador para mejorar la administración de empresas”.

Andrea Medina Stein | N° 5 Renacimiento Unido Nacional

“Como partido defendemos la vida. Le declaramos la guerra a la violencia a la mujer y buscaremos fortalecer las instituciones para defenderla y darle seguridad, así como a las poblaciones vulnerables. Runa nació en respuesta a las deficiencias de los partidos que no responden a los intereses de las mayorías”.

María del Carmen Omonte | N° 2 Alianza para el Progreso

“La despenalización del aborto por violación va a merecer un debate porque afecta a las niñas y adolescentes, atañe directamente a la mujer. Invocamos al presidente Vizcarra para que se implemente un centro mujer en cada comisaría. Eso acercaría a nuestra Policía con la mujer”.

Alexandra Ames B. | N° 8 Somos Perú

“No tenemos política seria para la salud mental. Tres millones de peruanos están afectados. No solo se trata de asegurar la atención médica, sino también el acceso a los medicamentos, lo que significa aumentar el presupuesto y la creación de programas. Sobre los migración ilegal, no debemos permitirla”.

Nidia Vílchez N° 2 Partido Aprista Peruano

“Pare evitar más accidentes, desde el Partido Aprista queremos tomar con mano dura el ATU y todas las direcciones del MTC, y proponemos trabajar directamente con los gobiernos locales para fiscalizar y acabar con los accidentes de tránsito. Vamos a trabajar por el cumplimiento de la ley de igualdad”.

Luis Solari | N° 3 Solidaridad Nacional

“La única forma de terminar con el número alto de accidentes y de víctimas es la fiscalización. Respecto a la teoría del género, esta no ha sido demostrado científicamente, pero se aplica en la educación. Planteamos la formación de la escuela de la familia y nosotros, Solidaridad Nacional, nos ocuparemos de ella”.