Las tareas del Congreso. Las tres candidatas que buscan una curul en estas elecciones 2020 quieren un Legislativo con consensos y libre de obstruccionismos como lo fue el anterior Parlamento con el fin de terminar las reformas políticas para los comicios del 2021.

Inmunidad parlamentaria

El problema no es la inmunidad parlamentaria, sino los partidos políticos que llevan candidatos con procesos abiertos para posteriormente blindarlos. Gabriela Salvador aseguró que el ciudadano debe elegir al partido político más no al candidato, por lo que precisó que este mecanismo es importante, pero no para delitos comunes.

Gandy Dolores resaltó que el Partido Morado planteará eliminar la inmunidad en su totalidad, sin embargo, buscará continuar con el antejuicio. Además, expuso que el Comité de Ética, conformado por los mismos congresistas, deberá ser externo para así evitar cualquier tipo de blindajes.

Ante esto, la candidata del Frente Amplio cuestionó como se aplicará la comisión, quienes serían los integrantes y quiénes lo elegirían. “La idea no es dar soluciones populistas, sino plantear soluciones desde el propio fuero congresal”, agregó.

Por su parte, Diana Ricalde declaró que Perú Nación posee una agenda parlamentaria enfocada en la lucha contra la corrupción, donde propondrá eliminar la inmunidad parlamentaria.

Financiamiento de campañas

La número seis de Frente Amplio explicó que los financiamientos deben ser públicos como lo sostiene la reforma política, por lo que el partido que representa espera que la Contraloría tenga mayores funciones donde pueda fiscalizar los fondos públicos de los partidos políticos.

Sueldo de congresistas

Asume el desprestigio que el Congreso posee a nivel nacional. La número 36 del Partido Morado indicó que se propondrá la renuncia a bonos de instalación y de representación, pues son actividades propias del parlamentario, lo cual, según su perspectiva, ayudará a recuperar la confianza del ciudadano.

Unión civil -Matrimonio igualitario

Para la número dos de Perú Nación, es polémico y aunque ha sido debatido y aprobado en otros países ella considera que el Perú no está preparada para este tema cultural que compromete a los derechos humanos. Asimismo, subrayó que respeta todo tipo de unión.

