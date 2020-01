Efecto Mariposa

Nadie puede negar que la actividad exportadora es un indicador relevante para medir el grado de competitividad de una economía. Más aún, la internacionalización de la oferta es una señal de madurez en la vida de las empresas, dado que implica la observancia de estándares y niveles de calidad que facilitan salir a competir en las “grandes ligas”. Sin embargo, eso ya no es suficiente: en más países de la región se está hablando hoy de sofisticación de la oferta exportadora, cuando lo que se exporta tiene detrás o un proceso productivo más complejo, o cuando se requiere de capacidades productivas complejas. La forma más sencilla de entender esto es cuando se habla de productos industrializados. Pero también hay complejidad en la exportación de productos innovadores, novedosos o con niveles destacados de experimentación. Por ejemplo, exportar mariposas. Estando ahora en Costa Rica, he tenido la oportunidad de comprender la génesis y las claves de éxito de este innovador nuevo mercado, que combina sostenibilidad, investigación y mucha innovación productiva. En el Perú nos hemos ufanado durante el 2019 del nivel de la actividad exportadora, que contra todo pronóstico se ha mantenido. Creo que el reto para esta nueva década tiene que ser iniciar la ruta de la sofisticación, para lo cual no solo será necesario explorar el uso de más tecnología, sino probablemente empezar a mejorar estándares de calidad e incrementar el uso de mayor conocimiento sofisticado –no tradicionales–. Es un gran reto, pero es impostergable empezar a introducir en los análisis de gabinete de nuestros “policy makers”, el binomio innovación/sofisticación. Eso sería un verdadero gol de media cancha para nuestro respetado sector exportador.

Lea mañana: Animal Urbano por Eloy Jáuregui