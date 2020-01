Daniel Mora: esposa ratifica denuncia por violencia familiar en su contra

Lilia Jaureguy, esposa del general del Ejército en retiro Daniel Mora Zevallos, ratificó la denuncia en contra del todavía candidato al Congreso por violencia familiar.

En declaraciones para Punto Final, Jaureguy expresó que los hechos que ocurrieron en 2019,y que fueron difundidos en la última semana, son reales.

“Los hechos han ocurrido. No tengo afán de hacerle absolutamente daño a nadie, pero sí me veo en la obligación de decir que todo lo que dije en la denuncia es verdad”, manifestó.

Tras ello, la cónyuge del exministro de Defensa detalló que, después de denunciarlo, pidió los servicios de un abogado de oficio en el Ministerio de la Mujer.

“A partir de ese momento ya no pasó nada. Me entrevistó una psicóloga, otras personas fueron a mi casa a averiguar, qué sé yo, pero pasó eso y no más se comunicaron conmigo. Estuve yendo a esta oficina a ver al abogado y él me decía que los documentos ya habían pasado al Poder Judicial, pero que realmente no se movían. Bueno, realmente me aburrí y dejé de ir”, continuó Lilia Jaureguy, quien agregó que, seis meses después de denunciar a su esposo, la Policía Nacional le otorgó garantías.

Por las acusaciones en su contra, el Octavo Juzgado de Familia dispuso que Mora Zevallos sea sometido a una terapia psicológica por tres meses, “a efectos de lograr el control de sus emociones e impulsos".

A raíz de la difusión de la denuncia y los cuestionamientos en su contra, Daniel Mora presentó su renuncia a su candidatura al Parlamento y a su militancia en el Partido Morado, agrupación política que solicitó al Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 que retire de la contienda. Sin embargo, el mencionado órgano declaró improcedente el requerimiento.