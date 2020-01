Alberto de Belaunde: “En varios momentos extrañamos en Acción Popular una posición más firme”

El postulante por Partido Morado Alberto de Belaunde manifestó en entrevista que su agrupación buscará trabajar en conjunto con Acción Popular en el nuevo Parlamento.

Sin embargo, añadió que la última bancada que representó a la agrupación liderada por Mesías Guevara “cumplió un rol cuestionable” en el Legislativo.

“Apoyaron, la ley –que después fue declarada inconstitucional– que hubiese impedido que el Congreso sea disuelto. Apoyaron el proceso para elegir a los nuevos magistrados del TC que no garantizaba un mínimo de transparencia y meritocracia; no impulsaron la reforma política, por el contrario, mostraron muchos cuestionamientos. No ha sido un rol de denuncia de los abusos de la mayoría, es algo que la gente va a recordar el día de la votación”, narró Alberto de Belaunde para Perú 21.

“Dicho eso, sí valoro que haya un esfuerzo renovador de Acción Popular en sus cuadros, espero que eso venga acompañado de una autocrítica de la historia reciente. Creo que el Partido Morado va a trabajar en equipo con Acción Popular y otras bancadas democráticas para llegar a consensos mínimos necesarios para que este Congreso breve pueda ser exitoso”, agregó.

Alberto de Belaunde reiteró que espera trabajar con Acción Popular a fin de avanzar con las reformar necesarias para el país, como la política.

“En varios momentos extrañamos en Acción Popular una posición más firme. [...] Esperemos que en este nuevo Congresos podamos impulsar estas grandes reformas y que no caigamos nuevamente en esta lógica perversa que instaló el fujimorismo en el Congreso pasado de imposición y no de consenso”, explicó.

Por otro lado, al ser consultado sobre si coincide con la propuesta de Frente Amplio y Juntos por el Perú de realizar cambios en el capítulo económico de la Carta Magna, de Belaunde aseguró que se debe defender el actual capítulo.

“Si hay alguna modificación menor, será producto de ese debate, no creo que sea necesario reformar el capítulo económico. Sí es necesario reformar otros capítulos, como se ha hecho más de 20 veces desde que la Constitución ha sido promulgada. Me interesaría, por ejemplo, que se fortalezca al Tribunal Constitucional”, argumentó.