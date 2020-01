Fue sorpresiva la iniciativa del magistrado José Luis Sardón para que la resolución del Tribunal Constitucional sobre la disolución del congreso del 30 de setiembre precisara que el presidente Martín Vizcarra no puede postular en el año 2021, porque ni es necesario, ni existe evidencia de que quiera quedarse más allá, y hasta propuso irse antes, en el año 2020.

Podría pensarse, siendo consecuentes con la resolución, que esta pudo incluir sanciones a la vicepresidenta Mercedes Aráoz o al presidente de la comisión permanente Pedro Olaechea, por la usurpación de funciones del jefe de estado que ambos protagonizaron, pero no que se establezca que el presidente Vizcarra no puede ir a la reelección el próximo año.

Primero, porque la reelección sería una acción claramente inconstitucional, un señalamiento que el TC sí les ha hecho a varias de las decisiones parlamentarias del fujiaprismo, como las que promovieron en el congreso Mauricio Mulder y Rosa Bartra, entre otros.

Segundo, porque la precisión que planteó incluir Sardón no era parte del tema de fondo que debía resolver el TC –la constitucionalidad de la disolución del congreso–, salvo que se crea que el presidente Vizcarra buscó llegar a esa situación con el fin de mantenerse en Palacio después del 2021.

Ese es un argumento que no tiene ninguna evidencia y que pretende obviar el hecho innegable de que el fujiaprismo fue el que tuvo, desde 2016, un comportamiento obstaculizador de los gobiernos para blindar a la corrupción, lo cual acabó destruyendo su reputación y perspectiva.

Hoy, en plena campaña electoral, Fuerza Popular y el Apra lo niegan, pero nadie les cree y, por eso, son los partidos más rechazados por la ciudadanía, con 41% y 18% según Datum.

Tercero, porque, antes que quedarse, el presidente Vizcarra quería irse lo antes posible, lo cual se lo planteó al congreso, pero recibió un portazo arrogante del fujiaprismo y sus aliados.

Nunca se puede confiar del todo en la palabra de ningún político, pero el presidente Vizcarra no se cansa de repetir que no va a postular a una reelección y no hay ningún indicio sólido que pruebe que actúa en esa dirección, salvo en la alucinación del fujiaprismo.