Al culminar la audiencia que evalúa la prisión preventiva de 36 meses solicitada por el Ministerio Público para Keiko Fujimori, el fiscal José Pérez dijo que esperaba que la excandidata de Fuerza Popular se presente a la audiencia del jueves 23 y asuma el compromiso de no evadir la justicia. En tanto, Giulliana Loza, abogada de Fujimori, descartó el peligro de fuga de su patrocinada y dijo que “todo el Perú tiene conocimiento de sus actividades por las redes sociales”, pero consideró innecesario que ella acuda ante el juez. Para Pérez, sin embargo, es necesario que Keiko demuestre eso personalmente en la audiencia. Explicó que para la Fiscalía no existe constancia de arraigo de Fujimori, por lo que hay un “manifiesto peligro de fuga”.

Al inicio de la décima audiencia, Loza pidió al juez Víctor Zúñiga que no tome en cuenta lo dicho por testigos y colaboradores como Jorge Yoshiyama, Rolando Reátegui, Antonio Camayo y Daniel Salaverry, entre otros, al considerar que se trata de declaraciones que no han sido corroboradas.

El juez le preguntó de qué forma considera un testimonio corroborado, Loza respondió que con un audio. Sin embargo, para el magistrado eso no es corroboración, sino una certeza.

La abogada recordó que el exjuez César Hinostroza no está procesado por organización criminal y, por tanto, a Keiko no se le debe acusar de ser parte de una organización. Además, consideró que no existen los ‘Cuellos Blancos’, tratando de desvirtuar el peligro procesal.

El fiscal respondió que eso no es cierto, porque en los últimos días “hemos visto conflictos de intereses de personas con cargos importantes que tienen vínculos con este grupo (de los ‘Cuellos Blancos’)”.

El juez observó algunos argumentos de Loza. Uno de ellos fue cuando dijo que Salaverry recibió un sobre cerrado de Keiko, pero lo entregó roto a la Fiscalía, vulnerando la cadena de custodia. El magistrado le preguntó si Salaverry debía hacer cadena de custodia. Loza no respondió y Zúñiga le recordó que eso lo hace la autoridad.

Asimismo, la abogada manifestó que Reátegui sindicó a Carmen Paucará como secretaria de Keiko, pero trabajaba en el Congreso. El juez le recordó que Mejía Lecca declaró que Paucará fue quien lo recibió. Loza dijo que eso es una suposición y el magistrado respondió que no supone, sino que está leyendo el documento presentado por la misma defensora de Fujimori.

En corto

Testigos. La estrategia de Loza es anular la declaración de todos los testigos. El juez le recordó que declaraciones de testigos no son aisladas, pues la tesis de la Fiscalía es de organización criminal. Por lo menos ocho aclaraciones le hizo el magistrado.