Le responde. El excandidato presidencial, Julio Guzmán, contestó a los dichos de Daniel Mora, quién lo acusó de “desleal", pues refirió que Guzmán “no respeto los principios básicos” de su propio partido. Ante ello, el líder del Partido Morado (PM) dijo que la institución que preside sí es leal a sus principios y valores.

“No quiero entrar en este tipo de discusiones (con Daniel Mora). Lo único que quiero decir es que el partido es leal con sus principios y valores. El Partido Morado es un partido para la gente y el Perú”, manifestó Guzmán en declaraciones a la prensa en Ayacucho.

En efecto, Daniel Mora calificó este sábado a Guzmán de “desleal” pues consideró que tanto él como integrantes del Partido Morado hicieron “maniobras” respecto a la postura que se tomó ante la denuncia de violencia familiar en su contra presentada su esposa de 72 años, Lilia Virginia Jaureguy Sanguineti.

“Se habló con epítetos y adjetivos. Dijeron que me habían obligado a renunciar cuando eso no fue cierto. Él lo hizo parecer como si hubieran tomado esa decisión. Si ellos se hubieses limitado a presentar la carta de renuncia no habría problema. […] Comenzaron a hacer una serie de maniobras teatrales. Eso es deslealtad y eso es mentir”, sostuvo Mora en Canal N.

Por su parte, Julio Guzmán tomó la decisión de separar al exministro de las elecciones congresales 2020 y pedir que su candidatura al Parlamento sea anulada por las autoridades del Jurado Electoral Especial (JEE).

“Como presidente del partido debo resguardar esos valores y principios por más dolorosas que sean las decisiones, las decisiones se tienen que tomar”, agregó el líder del Partido Morado.

Cabe recordar que el JEE de Lima Centro decidió declarar improcedente solicitud del Partido Morado para que se retire la candidatura de Daniel Mora de las Elecciones 2020. Dicho pedido fue desestimado debido a que la organización no presentó la documentación correcta ante la entidad.