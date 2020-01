Hernán Chaparro Melo: “Una mitad del país decidirá su voto recién esta última semana, y tendremos cambios”

El psicólogo Hernán Chaparro, jefe de Estudios de Opinión del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), advierte que esta semana será la determinante para la elección del nuevo Congreso, por la gran cantidad de peruanos que decidirán su voto. Las recomendaciones que reciban de sus entornos cercanos, familia, amigos, pesarán.

A una semana de votar, ¿qué sabemos de lo que pasará?

Que hay un alto porcentaje de la población indecisa. Que la bronca contra el Congreso y un inicial entusiasmo de que venía uno nuevo se diluyó. Ha habido un desenganche y entramos a un clima de bastante incertidumbre. Como hacer encuestas en que habría que medir cada región es una inversión muy grande, las que se hacen son muy parciales y no hay cómo asegurar que será la foto final.

¿Acción Popular, Fuerza Popular y el Partido Morado tienen asegurada su presencia?

Creo que sí. No estoy seguro si en ese orden. Hasta inicios de enero hubo una actitud electoral diferente a la de estos días. La gente respondía por la memoria: la marca con que tengo simpatía, un personaje... Hay marcas a las que la memoria habría ayudado. Pero en esta etapa, el peso del aquí y ahora, lo que dicen compañeros y familia, tiene rol importante. Eso puede mover la foto. Analizaba los perfiles de quienes en diciembre ya tenían candidato, quienes decían que votarían en blanco o viciado, y los que todavía no sabían.

¿Cuál es la diferencia?

Básicamente el nivel de información, consecuencia del tipo de relación que tienen con la política. Los que primero definieron su voto son más interesados en la política. La gente que dice que votará en blanco o viciado es la misma que al calificar personajes los rechaza. Tienen un perfil antiestablishment. Quienes no saben son gente desconectada. Les llamo los conformistas desinformados. Ya ni miran la política, y si miran es el noticiero de la mañana y cuando algo los toca muy cercanamente; o cuando hay que votar, una semana antes.

Pero ellos van a definir, porque son la mitad del país...

Bueno, las encuestas hasta diciembre tomaron intención de voto de un perfil más interesado. Ahora entra toda esta gente más desconectada. Hay mayor proporción de nivel D-E, mujeres, menor nivel educativo y menor conexión a internet.

¿Y cómo se deciden ellos?

Por su círculo inmediato: familia, amigos, o en la cola. En la encuesta de diciembre preguntamos cuándo decidió el 2018. La cuarta parte, en la cola.

¿Cómo se explica que haya tantos indecisos hasta ahora?

Es estructural y algo por coyuntura. Decenios de crisis de partidos, intentos de reconstrucción que no cuajaron y un sistema en que, al suplir ideas con plata, entran vinculados a lo turbio. Frente a eso, ¿gente desilusionada se interesará?

Pero al final se deciden...

Porque es obligatorio votar.

Podrían anular su voto.

Eso hay que verlo. Parece alto. Pero desde este domingo, la mitad del país va a decidir.

¿Cuál es la situación de APP y Somos Perú, considerando que tienen autoridades locales y regionales?

Creo que APP estará. Tiene influencia en el norte, partido-universidad, cierta estructura: recursos. Las autoridades serían referentes si hicieron algo. Si no, pueden jugar en contra. Somos Perú son ejemplo de cómo un recuerdo, Andrade, permitió que esté presente. ¿Cuánto más? Es algo a ver. Tendría posibilidad en Lima, en el resto del país más complicado.

¿Solidaridad Nacional puede pasar la valla electoral?

Lo veo muy complicado. No lo veo en regiones, según entiendo, y en nuestras encuestas ni aparecen. Lo que hizo la campaña de Solidaridad es atraer a la prensa, pero no al electorado.

Con partidos que acusaron a Vizcarra de golpe, como AP y FP, predominando en el nuevo Congreso, ¿no se contradice la población, que mayoritariamente celebró su disolución?

Sí, pero Fuerza Popular, más posicionado contra el gobierno, estaría disputando ese 20% que decía que fue un golpe. Acción Popular tiene más juego. En escopeta de cinco cañones: personajes diferentes con historia de líderes interesante. La ciudadanía no los ubica tanto como anti-Vizcarra porque estaba García Belaunde pero también Lescano. O Mesías. Hay muchas voces. Qué impacto tendrá esto habrá que ver. El gobernador del Cusco era de AP y mira… Muñoz está en Lima y habrá gente a favor y en contra...

Con todo esto, ¿hay riesgo de la vacancia presidencial?

Dificulto mucho. Sería extraño que partidos que perdieron capital político con ese juego vuelvan a bailar lo mismo. Aunque es cierto que se ha mostrado inmensa capacidad para no leer la situación política, así que siempre cabe la posibilidad de cometer el mismo error.

¿El primer lugar de AP es solo por sus múltiples voces?

Y su marca. Sospecho que no mantendrá ese primer puesto. Viene el rush de los últimos días y han comenzado a aparecer líderes. Solidaridad a su modo, Urresti, Guzmán, JP con la candidata barredora edil... Algunas agrupaciones comienzan a condensar la intención de voto en alguien. En esa dinámica, que debería marcar este momento final, AP no está. No están teniendo un líder claro.

¿Puede ser este Congreso peor que el anterior?

No. El anterior tenía agenda de vacar, no aceptar la derrota, intereses muy particulares. El clima general es de cambio, de 'no podemos volver a cometer ese error'. Ese clima pondrá barreras para que ese Congreso vuelva a los mismos errores. No dudo que quienes estén lo usarán de plataforma para el 2021. Es otro motivo para pensar que no puede ser un Congreso peor. Si la ciudadanía ve que no lo hacen bien, tendrán pocas probabilidades el 21. Los partidos que quieran tener posibilidades el 21 deben tener buena performance en el 20. Hay una presión que los obligará a dar lo mejor.

Y nos llevaremos una sorpresa este domingo 26, ¿no?

No un volteretazo, pero es campaña: todo se mueve. No estamos tomando foto a un árbol, sino película a un huracán.